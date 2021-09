Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el centro de México en la noche de este martes, dejando hasta el momento un fallecido y 1,6 millones de personas sin luz. El temblor se produjo a las 20:47 (22:47 hora en Argentina) con origen a 14 kilómetros al sureste de Acapulco, en el Estado de Guerrero.

Poco antes de las diez de la noche, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó: “Afortunadamente, no hay daños graves”. Media hora después, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó de que se había producido una víctima mortal en el municipio de Coyuca de Benítez. Pasada la medianoche, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, ha informado de que el servicio de luz vuelve a la normalidad poco a poco.

El terremoto se registró en el aniversario del temblor de magnitud 8,2 que causó un centenar de muertes en Oaxaca en 2017. Doce días después, el 19 de septiembre, otro seísmo, este de 7,1, sacudió la capital de México, causando la muerte de más de 350 personas.

Astudillo explicó ante los medios locales que la persona fallecida fue aplastada por un poste que se cayó durante el seísmo en un poblado a 50 kilómetros al norte de Acapulco. Las autoridades civiles de Guerrero continúan llevando adelante una revisión de las zonas afectadas, y han alertado de momento de deslizamientos de tierras en las carreteras.

“Estemos atentos a sus recomendaciones y pendientes en caso de que haya réplicas”, ha advertido el gobernador. “Estamos haciendo una revisión muy rápida. De momento, en la zona de Acapulco ha generado mucha alerta, pero nada de gravedad”, agregó. En algunas zonas costeras del Estado, al suroeste del país, se han visto imágenes de coches aplastados por vigas. Adela Román, la alcaldesa de Acapulco, ha dicho en el canal Foro 4 que no se registraron daños mayores, solo “apagones y fugas de gasolina que se están atendiendo”.

López Obrador expresó, a través de un mensaje difundido en las redes sociales: “Afortunadamente no hay daños mayores. Piedras, caídas de bardas. Lo mismo que en Morelos, no hay daños en Oaxaca, en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México. El general Sandoval, secretario de la Defensa, ha hecho una revisión en todas las zonas militares”. El seísmo de este martes revivió durante largos minutos los miedos de un país que por su historia se mantiene alerta cada septiembre. Algunas personas en la capital incluso sufrieron crisis nerviosas y debieron ser atendidas por los servicios médicos.

El Departamento de Protección Civil del Gobierno de México examinó la situación en los diferentes Estados del país. De acuerdo a su informe, en Guerrero se activaron los protocolos de seísmo: evacuación de edificios y hoteles. Los Estados de Querétaro, Veracruz, Tlaxcala y Puebla comenzaron los recorridos de revisión en los edificios. La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, publicó un vídeo en redes sociales donde anunció la activación de los protocolos de seguridad. “Se han realizado tres sobrevuelos y no se encuentra daño alguno. Acabo de hablar con el presidente y le di esta información. Sabemos que hay muchos lugares sin energía eléctrica, les pido a todos mucha tranquilidad”, dijo.

La Comisión Federal de Electricidad informó de que 1,6 millones de personas en Morelos, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México fueron afectadas por cortes de luz.

Vecinos de distintas colonias de la capital mexicana avisaron a las autoridades sobre posibles fugas de gas, denuncias que han sido atendidas por los bomberos. Un hombre que reside en la colonia Roma Sur comentó a este periódico que sobre la calle Tehuantepec se encontraban revisando algunos edificios ante posibles escapes. En algunos puntos de la ciudad se registraron cortes del servicio de telefonía y de internet y se apagaron los semáforos. Myriam Urzúa, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos, ha anunciado que son tres las alcaldías (las divisiones administrativas en que se organiza Ciudad de México) con cortes de luz parcial, y ha asegurado que ningún hospital de la ciudad ha sufrido daños.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó de que los hospitales en los Estados afectados fueron evacuados, pero ninguno sufrió daños importantes.

Algunas personas que viajaban en la línea uno del cablebús (teleférico) en la capital quedaron atrapadas en el transporte durante el seísmo. “Se hizo desalojo total de L1 de Cablebús y desalojo Bucle B de L2. Hay una falta de suministro eléctrico en la zona del Bucle A de la Línea 2. Pedimos tranquilidad a personas en cabinas. Están seguros. Se está resolviendo el suministro eléctrico Servicios de emergencia en camino”, publicó en Twitter Andrés Lajaous, secretario de Movilidad de la capital. Después de una hora, el Gobierno de la ciudad anunció que el desalojo se había realizado en su totalidad “sin contratiempos ni daños a instalaciones”.

