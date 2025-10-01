La Legislatura provincial inauguró el Mes Rosa con un acto de concientización sobre la prevención del cáncer de mama, en el Salón de las Dos Constituciones. La campaña, que se desarrolla en todo el mundo y en Misiones es impulsada por el Instituto de Previsión Social (IPS), busca reforzar un mensaje clave: la detección temprana puede salvar más del 90% de las vidas.

El diputado Rolando Roa abrió la jornada con un mensaje cargado de vivencias y destacó los avances de la salud pública en Misiones: «Cáncer es una palabra que genera miedo, pero prevención es sinónimo de vida. Hoy, con un diagnóstico a tiempo, existe la posibilidad real de curarse».

Roa también transmitió los saludos de las autoridades legislativas y valoró las políticas sanitarias provinciales que permiten a todas las mujeres acceder a controles en los 79 municipios. Recordó que Misiones es la única provincia del país con un hospital público que dispone de tecnología PET, capaz de detectar tempranamente células malignas.

Por su parte, el presidente del IPS, Lisandro Benmaor, remarcó que en Argentina se registran más de 22 mil casos nuevos de cáncer de mama por año y 6 mil muertes, y que Misiones se distingue por contar con toda la cadena de atención: diagnóstico temprano, tratamientos farmacológicos, quimioterapia, radioterapia, cuidados paliativos y equipos interdisciplinarios.

La directora de Oncología del IPS, Natalia Espíndola, destacó el programa «Mujer Sana» y el acompañamiento integral a las pacientes: «Queremos que cada afiliada se acerque sin miedo, porque un diagnóstico temprano salva vidas. Octubre es un mes para redoblar la fuerza en la prevención, pero el compromiso es permanente durante todo el año».

Como parte de la agenda del Mes Rosa, el IPS invita a la comunidad al gran evento de concientización el 7 de octubre en el Parque del Conocimiento.