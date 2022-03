El Banco Central vendió en la jornada unos U$S 20 millones, con lo que acumuló un saldo negativo de poco más de U$S 91 millones en la semana para atender la insuficiencia de la oferta. De esta manera, el acumulado positivo del mes se reduce a unos U$S 417 millones aproximadamente.

«Las expectativas de superar en marzo con cierta holgura los resultados de los meses anteriores se va diluyendo por el efecto combinado de una mayor demanda y un ritmo de ingresos algo menor al esperado, seguramente influido por señales negativas para el complejo agroexportador generadas a partir de las últimas medidas adoptadas y de las que han trascendido para el sector», destacó el analista Gustavo Ber.

Dólar ahorro o solidario

El dólar ahorro o dólar solidario -minorista más impuestos- avanzó 13 centavos a $ 190,89 en promedio, y se consolidó como el tipo de cambio minorista más barato del mercado.

Dólar mayorista

El dólar mayorista, que regula directamente el Banco Central, ascendió 20 centavos a $ 110,38.

En la semana que acaba de finalizar, el tipo de cambio mayorista subió 68 centavos, lejos de los 82 centavos de ajuste de la semana previa. Sin embargo, el deslizamiento del precio del dólar se mantiene con una leve aceleración en marzo con un ajuste que hasta este viernes está en el orden del 2,73% respecto del mes pasado, superando ya el registro de febrero.

Dólar CCL

El dólar «contado con liqui» (CCL) -operado con el bono Global 2030- cayó esta jornada 0,3% a $ 200,50, por lo cual la brecha con el tipo de cambio mayorista descendió levemente al 81,6%.

Dólar MEP

En el mismo sentido, el dólar MEP o Bolsa -también valuado con el bono Global 2030- bajó 0,2% para ubicarse en los $200,31, lo cual llevó el spread con el oficial al 81,5%.

Dólar blue

El dólar blue rebotó este viernes 25 de marzo del 2022, luego de dos ruedas consecutivas sin cambios, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas. De esta manera, la brecha con el dólar oficial se ubica en el 83%.

El dólar informal avanzó $ 1 en los $ 202 en la rueda, pero terminó la semana con una baja de 50 centavos.

En lo que va de marzo, el dólar paralelo exhibe una merma de $ 9 al terminar el mes pasado en $ 211.

Fuente: Ámbito