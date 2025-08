El economista Carlos Melconian dijo este sábado que el tipo de cambio actual del dólar no refleja un equilibrio de mercado y aseveró que las reservas internacionales del Banco Central son negativas. Sin embargo, para el director de la entidad, Federico Furiase, «el dólar flota, pero la macro sólida impide el traslado a precios».

Julio fue un mes caliente para el dólar, que subió un 13% ($165), marcando un incremento en la última semana de $80. Para quienes se hicieron de divisas norteamericanas a principios de mes y escucharon a Luis Caputo, el ministro de Economía, su frase «comprá campeón, no te la pierdas», el resultado fue más que positivo. En todo momento, la administración libertaria intentó calmar los ánimos por la disparada, asegurando que se trata de un período pre electoral y un comportamiento usual.

El presidente Javier Milei, sin embargo, lo adjudicó a lo sucedido en el Senado durante la última sesión convocada por la oposición y al rol de Victoria Villarruel, a quien llamó «traidora». Ocurrió el jueves en una entrevista con Alejandro Fantino. En simultáneo, por Carajo, Caputo aseguraba que una de las razones de la suba de la divisa era por «el riesgo kuka».

Con todo, Melconian aseguró que no hay reservas y que Argentina tiene vencimientos de deuda. «El mercado de cambios no genera las reservas que corresponden en términos de oferta y demanda”, indicó. También sostuvo que en los últimos tres meses las personas físicas retiraron 10.000 millones de dólares del sistema, “un monto equivalente al superávit energético de todo un año, lo que refleja una fuerte presión sobre el tipo de cambio».

El ex titular del Banco Nación también cuestionó la idea de un dólar en equilibrio, como asegura el Gobierno: «Este no es un tipo de cambio de equilibrio. Un tipo de cambio de equilibrio es libre y flotante de verdad, donde la oferta y la demanda lo fijan, y eso no es hoy».

Según Melconian, la intervención del sector público en el mercado cambiario, vendiendo dólares a futuro para contener su valor, evidencia la falta de un equilibrio genuino. “Cuando Argentina no tenga cepo de verdad, tenga reservas positivas y acceda a los mercados voluntarios de deuda, entonces la calavera no chilla. Eso no es hoy”, agregó.

El economista reconoció el esfuerzo de Milei por mantener el equilibrio fiscal, pero lo calificó de «estrafalario» por la forma en que se implementó, con medidas como la licuación del gasto público. «Acá no hay trabajo de orfebre. Vino una persona, pateó el hormiguero, licuó como ha hecho la historia argentina una vez más, pero con un acompañamiento diferente», explicó.

También se refirió a la competitividad del tipo de cambio, señalando que el actual valor del dólar incentiva el turismo al exterior y las importaciones, afectando a sectores como las pymes del conurbano bonaerense. «No es que quiera una economía cerrada, pero este dólar está rompiendo el equilibrio. La Argentina no puede ser el segundo país visitante de Punta Cana ni la hinchada de Boca copar Miami», ilustró en diálogo con Radio Rivadavia.

Consultado sobre las declaraciones del director del Banco Central, Federico Furiase, quien defendió la robustez de las reservas, Melconian fue tajante: «Las reservas tienen activos, pero también pasivos que no son propiedad del Banco Central. Ese número da negativo, como lo explicaba el columnista Javier Milei cuando estábamos ambos en el llano».

Finalmente, Melconian llamó a evitar polarizaciones estériles sobre si el dólar está atrasado o no. «No se trata de discutir si el cielo es celeste o negro. Hay un proceso de convergencia delicado que hay que manejar. Mientras tanto, tenemos este quilombo», concluyó.

Furiase, director del Banco Central: «El dólar flota, pero la macro sólida impide el traslado a precios»

El funcionario desplegó este sábado los argumentos del Ministerio de Economía sobre la suba de la divisa en julio y afirmó que «el dólar flota», pero la «macro sólida impide el traslado a precios». «Iniciamos un régimen cambiario donde era un régimen de flotación cambiaria entre bandas donde había una banda inferior en el arranque de 1000, una banda superior en 100, bandas que ajustaban al 1% mensual”, explicó y subrayó que “el dólar flota entre esas bandas», explicó.

Respecto a la fluctuación del dólar en las últimas semanas, Furiase detalló un mix de factores. «Se combinaron algunas cosas que tienen que ver con el típico ruido político de un proceso de un año electoral donde típicamente en Argentina las empresas o la gente se dolarizan previo a un ciclo electoral», señaló. «El Tesoro estuvo comprando aproximadamente 1500 millones de dólares que fueron acumulación de reservas», dijo, en Rivadavia.

«Lo importante es que el dólar, así como sube puede bajar», aseveró el funcionario, un patrón que, según él, ya se observó en el pasado sin generar inflación. Por otro lado, insistió con que existe una «macro sana, superávit fiscal, no hay emisión monetaria y el Banco Central está capitalizado», los cuales son elementos cruciales para evitar que la suba del dólar se traduzca en inflación.

«Fíjate que con esta suba del dólar seguimos viendo que la tendencia de desinflación continúa y eso tiene que ver con que no hay convalidación monetaria», afirmó Furiase. «La inflación viene bajando, las expectativas de inflación siguen bajando, la economía viene creciendo al 5, 6%. La reducción de la meta de acumulación de reservas en 5.000 millones de dólares para este año permite que sea «más compatible, más funcional a todo el programa macroeconómico en general», dijo. Y finalizó: «La mayoría de esas reservas que se compraron en niveles récord se utilizaron para pagar cash vencimientos de deuda en dólares».

Fuente: Perfil