Un lugar único acaba de abrir sus puertas en la capital misionera: estudio de streaming, cine-bar, coworking, aulas y mucho más, todo concentrado en un solo sitio. Una propuesta inédita en la provincia de Misiones que promete cambiar la manera de vivir la cultura, el trabajo y el entretenimiento.

Posadas ya tiene un nuevo punto de encuentro que dará que hablar: Media Club, inaugurado el pasado 10 de septiembre en calle Entre Ríos 1237. Se trata de un espacio innovador y multifacético, que ofrece lo que hasta ahora solo podía encontrarse en las grandes ciudades: modernidad, comodidad, conocimiento, esparcimiento y un abanico de servicios que sorprende.

«Media es un club para todo el mundo», explica su director creativo y socio fundador, Nico Pedro, en diálogo con ENFOQUE Misiones «Tenemos un estudio de streaming, un patio con cine-bar, oficinas, aulas y coworking para producir contenido».

La propuesta nació de un grupo de seis jóvenes emprendedores de entre 25 y 35 años —provenientes de distintos rubros como música, producción audiovisual y medios— que decidieron unir fuerzas para acercar experiencias nuevas a Posadas. «Queremos mostrar que acá también pasan cosas copadas, que no todo está en Buenos Aires», destaca Pedro.

Un club que lo tiene todo

En Media Club, los socios pueden trabajar, estudiar, producir, dar clases, mirar cine, hacer yoga, compartir un bar o incluso festejar un cumpleaños en su amplio patio. Además, quienes se asocien acceden a cursos gratuitos o con importantes descuentos, tienen prioridad en el uso de espacios y beneficios exclusivos.

El lugar funciona todos los días, de 8 a 23 horas, y en breve contará con una aplicación para gestionar la membresía. El bar es un complemento, pero la esencia está en su espíritu comunitario: crear, aprender y compartir.

«Nos gusta mucho el concepto de hospital-escuela: venimos, aprendemos, tenemos el patio y la pantalla para mostrar lo que hacemos. Queremos compartir todo lo que se hace», remarcan los creadores.

Un semillero de proyectos

Media Club también está abierto a que otros medios, empresas y emprendedores utilicen sus instalaciones: desde rodajes y campañas publicitarias, hasta encuentros culturales y clases. Y la respuesta no tardó en llegar: a pocos días de su apertura, ya son varias las firmas interesadas en desarrollar allí sus proyectos de comunicación, renovación de imagen, entre otras solicitudes.

Con un equipo compuesto por jóvenes emprendedores, Media Club se posiciona como un espacio joven, dinámico y con proyección.

En Posadas, la innovación tiene nueva dirección. Media Club es mucho más que un lugar: es un laboratorio creativo y cultural que invita a descubrir, experimentar y formar parte de una comunidad en constante movimiento.

