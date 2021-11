El Directorio del Banco Central dispuso que los viajes al exterior, hoteles y demás servicios no podrán pagarse en cuotas y deberán financiarse con préstamos personales o pagando el mínimo de la tarjeta que tiene una tasa de 43%. La empresaria al frente de la agencia misionera Mazza Turismo, Carolina Mazza, dijo que «si bien la norma es de alguna manera grave y sorpresiva, las agencias de viajes ya hace bastante no teníamos buena financiación con las tarjetas de créditos, porque financiar un viaje con la tarjeta era pagar casi dos, por los intereses. Creo que esta medida va más que nada en contra de las plataformas que sí tenían cuotas sin intereses», indicó.

En diálogo con Canal 12 Carolina Mazza aseguró que «realmente a nosotros las agencias no nos afecta tanto la medida». Explicó que desde Mazza buscan sacar los viajes al exterior con anticipación. «Le damos la posibilidad a la gente de pagar mes a mes, hasta el momento del viaje», detalló sobre la forma de trabajar con este tipo de paquetes.

Anticipó que estarán saliendo con varios grupos al exterior desde el mes de enero en adelante y durante este año ya realizaron unas tres salidas. «La gente pudo reprogramar su viaje, porque como digo comprar en una agencia de viaje te da la seguridad de que hay una persona atrás trabajando para vos, lo cual no pasa en las plataformas. No tuvimos ningún pasajero varado y hemos reprogramado prácticamente todos los viajes, excepto destinos que aún tienen restricciones», destacó.

Sobre la medida opinó que «el turismo no es el encargado de sostener los dólares del país, es tan pequeña la parte del sector que no creo que sea la solución, no es la mayor fuga de divisas que tiene el país».

Turismo interno el boom

La empresaria dijo que tras dos años realmente muy difíciles, se está reactivando todo e incrementaron considerablemente las ventas dentro del país. «Nosotros estamos con los grupos prácticamente llenos dentro de Argentina, todo lo que lo programamos y proponemos la gente lo ha tomado maravillosamente», expresó.