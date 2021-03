El vicepresidente primero del Senado, el misionero Maurice Closs afirmó que “no alcanza con la rebaja de los aportes patronales y la reglamentación del artículo 10 de le ley de Pymes. Criticó al ex gobernador de la década del ´90 Puerta al sostener que “eliminó ingresos brutos pero endeudo la provincia en 1.000 millones de dólares

¿Ve a Misiones bien parada para seguir soportando los avatares que produce la pandemia?

La pandemia va adquiriendo dinámicas distintas, uno de los principales aciertos del gobernador Oscar Herrera Ahuad fue que en marzo del año pasado no paralizó actividades troncales como la yerba, el final de la cosecha del té, el tabaco como la industria forestal y, en este momento nadie piensa en paralizarlo por consiguiente la economía misionera, más allá del sector turístico internacional viene atravesando, dentro de la dificultades un momento aceptable, lo que significa que tiene espalda para aguatar

Rebajas de impuestos nacionales versus el Artículo 10 de la Ley de Pymes. ¿cuál es su opinión?

Algo para la zona de frontera hace falta, lamentablemente fue vetado lo de la zona franca y en cuanto a la ley de Pymes hasta ahora está en pañales

La baja de los impuestos patronales para el Nea que decretó el presidente Alberto Fernández….

Es un paso adelante en la buena senda, pero es marginal porque el problema es la competitividad actual que tienen las empresas y comercios fronterizos en la Argentina, reitero es una muy buena iniciativa, pero no resuelve los problemas de competitividad que hoy tienen los comercios y la industria si resuelve una potencialidad de crecimiento a la industria nueva que se venga instalar, es un paso positivo, pero lejos del que podría ser una solución estructural

El ex gobernador Federico Ramón Puerta en una entrevista publicada hace un par de días me dijo que “Misiones no puede pedir lo que no da”, se refirió a que cuando como mandatario en la década del ´90 le solicitó al entonces ministro Domingo Cavallo una reducción de los impuestos nacionales, dijo que primero dio el ejemplo eliminando ingresos brutos e impuestos municipales….

Puerta tiene razón, lo que no contó es que el 10 de diciembre de 1999 entregó la provincia con una deuda de 1.000 millones de dólares que desendeudó los sucesivos gobiernos renovadores; Puerta, Macri plantean provincias y un país endeudado y esto es inviable, el no tener para vivir hace que uno se vaya endeudando hasta que ese hilo finito se cortó, sin lugar a dudas Puerta cuenta una sola visión de la película que protagonizó

También dijo que fue mejor endeudarse con el Fondo Monetario Internacional como lo hizo Macri y no como lo hizo Cristina en su gobierno…

Otra media verdad de Puerta, porque Macri se endeudó con el Fondo luego de haberse endeudado a raudales con cuanto fondo de inversión vino a timbear a la Argentina, cuando el Fondo Monetario le prestó la plata no fue para que la Argentina realice obras ni para que haga planos de desarrollo, sino para que los timberos se cobren la deuda y se la lleven, Macri debería haberle dicho a los timberos no te puedo pagar y de esta forma ingresábamos en default y nos sincerábamos antes

Usted además es empresario del sector turístico en Iguazú, mientras los comerciantes de Posadas plantean que la frontera debe continuar cerrada, los de Iguazú piden que se abra, ¿Cuál es su opinión?

Está muy brava la cuestión sanitaria en Brasil y Paraguay, los distintos niveles de gobierno deben encontrar formas de acompañar y subsidiar a lugares como Iguazú pero en este momento debido a las condiciones sanitarias está muy difícil abrir el puente, si usted me hacía esta pregunta en noviembre o diciembre pasado le hubiera respondido que se podría pensar en abrir de alguna forma porque las cosas estaban más acomodadas, pero en este momento con 3.500 muertos por día en Brasil y nuevas sepas es un momento muy delicado, ¿si para cuidar una zona que está diseñada para vivir del turismo como es Iguazú tiene que sacrificar algo?, ese país completo con un presupuesto enorme y que emite dinero todos los días por la situación de pandemia debe ayudar con fuerza para que el día que se abra la frontera y vuelvan los vuelos y el turismo uno de los principales destinos turísticos no nos demos cuenta que está realmente mal

La provincia está haciendo mucho esfuerzo inyectándole programas de descuentos, bajándoles impuestos, ofreciendo subsidios y créditos a tasas subsidiadas, ¿cree que la Nación está acompañando ese esfuerzo?

Todos están haciendo esfuerzos, las respuestas que se dieron hasta este momento son para soportar las cosas que se sucedieron entre marzo del 2020 y marzo del 2021, nadie pensó que la pandemia se prolongaría en el tiempo, por eso se deben diseñar constantemente nuevas respuestas abordando los nuevos tiempos con el puente cerrado, con vuelos nacionales, turismo provincial y nacional, por eso las soluciones practicadas sirvieron para cubrir los doce meses, ahora deben llegar nuevas soluciones para seguir cubriendo la situación por pandemia que vive Iguazú, entre otros destinos turísticos

Además de ser vicepresidente primero, usted integra la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, se estima que marzo finalizará con una inflación cercana del 4%, pero a la vez los economistas hablan de un crecimiento anual del 7%, ¿Puede la Argentina crecer con inflación?

Se puede crecer con inflación, pero hay niveles de inflación que son más preocupantes que otros, yo dije en el recinto de la Cámara de Senadores que Argentina debería hacer un esfuerzo para que este presupuesto nacional se cumpla lo máximo posible, es decir una inflación en torno al 29% anual y un crecimiento superior al 5 %, si la realidad económica tiene una inflación muy superior a la presupuestada claramente no será un buen dato, creo que el dato será si el crecimiento está, como dije por el 5% porque permitirá morigerar la inflación por arriba del 30%

Usted hablo de inflación, crecimiento y emisión de dinero. ¿No le preocupa la emisión constante de dinero que está teniendo la Argentina?

¿No le preocupa la emisión que está teniendo el mundo?, en pandemia la emisión es una de las soluciones, que los países tomaron, en otro momento si la Argentina estaría emitiendo al ritmo que lo hace y el resto del mundo no lo haría le respondería que sí me preocuparía, pero en un contexto donde todo el mundo está emitiendo para soportar esta crisis me preocupa menos que en otras oportunidades

¿La inflación es una cuestión política o económica?

En la Argentina es estructural; es política, económica y social a la vez

Usted es empresario, entre otros en el rubro de combustibles, se acaba de producir un incremento del 8% y se estima un nuevo aumento cercano al 5%, al aumentar las naftas automáticamente aumenta todo lo demás y la persona asalariada ve cómo se va licuando su sueldo. ¿Cuál es su visión?

Lo que sucede que es que combustible no había subido hace un tiempo largo, si uno lo mira de 12 meses para atrás en un esquema de inflación y un esquema internacional que tiene que ver con el precio del petróleo

Elecciones en Misiones

En Misiones, se está ingresando al proceso electoral convocado para el 6 de junio. ¿Qué se juega la Renovación en los comicios?; ¿usted saldrá a acompañar en campaña a los candidatos de su espacio político, más allá de que no vence su mandato como senador y por consiguiente no buscar ningún cargo electivo este año?

Voy a acompañar el proceso de la Renovación como siempre lo hice y voy a cumplir el rol dentro de lo político e institucional tal cual sea el criterio que adopte el equipo de la Renovación, más allá de la ayuda que uno pueda dar en las ciudades donde se renuevan parcialmente los Concejos Deliberantes, cada uno debe ocupar su rol y hoy hay protagonistas que son relevantes como lo son las autoridades actuales del gobierno provincial y los candidatos que integren la lista de la Renovación

Los opositores a la Renovación plantean que el Gobierno provincial separó las elecciones para despegarse del gobierno nacional, más allá de ser socios. ¿Cuál es su opinión?

Los opositores cuando plantean esas observaciones quieren buscar alguna rareza en algo que ya es natural. Desde el 2011 cuando fui reelecto gobernador la Renovación viene desdoblando casi todos los comicios, inclusive cuando estábamos muy cercanos al gobierno nacional en 2011 o cuando no lo estábamos en 2019, no hay dudas que nos jugamos este año una visión de provincia

Más allá del lógico optimismo que tienen los integrantes de la Renovación, ¿creé que ese optimismo se trasladará en forma contundente a la gente el próximo 6 de junio?

Cualquiera que lee el escenario electoral como yo que lo miro desde la década del ´80 todas las elecciones legislativas son distintas a los comicios de cambios en el ejecutivo, hay mucha gente que en la elección de medio tiempo vota por pertenencia partidaria y en la elección de ejecutivo como sabe que elegirá a quien lo gobernará por cuatro años busca una mayor afinidad con el candidato o con la confianza que tiene con algún proyecto político

¿Más allá de los resultados eleccionarios que son importantes, por qué el Frente Renovador perdura en el tiempo como partido provincial desde hace casi 20 años, a diferencia de otros partidos provinciales que tuvieron su auge pero que terminaron “enganchados” a los partidos tradicionales?

Porque es una sucesión de buenos gobiernos provinciales con una clara visión política, reitero hay una contundente conducción política con claros gobiernos provinciales.