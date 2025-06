Apoco de conocerse la decisión final de la Corte Suprema sobre la condena de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad, el Frente Renovador, liderado por el ex ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó un contundente comunicado respaldando a la líder del Partido Justicialista (PJ). El posteo en la cuenta oficial de X (Twtitter) del partido fue replicado por el ex candidato a presidente, en un contexto en el que el Máximo tribunal deberá confirmar (o no) la condena a seis de prisión contra la ex presidenta.

En su cuenta personal, Massa escribió: «La causa está plagada de irregularidades. Consideramos fundamental que la Corte Suprema de Justicia admita el recurso extraordinario presentado por la defensa de @CFKArgentina y revise la sentencia dictada por el TOF Nº 2». Debajo de este, el ex ministro compartió el comunicado de su partido, bastante más extenso, en el que explican por qué consideran injusta la condena a la ex mandataria.

La carta abierta del Frente Renovador fue titulada: «La judicialización de la política no puede reemplazar el funcionamiento pleno de la democracia en nuestra República». En ella, el espacio liderado por Massa expresó que la causa Vialidad «no tiene ningún sustento jurídico ni respeto por el principio de responsabilidad objetiva del derecho penal», a la vez que determinaron: «Con este antecedente, todo líder de cualquier organización política, empresaria o social puede ser culpado por los actos de sus subalternos inferiores”. Más adelante, consideraron que la Argentina se encuentra atravesando una crisis institucional “de una profundidad sin precedentes».

Bajo diversos argumentos, como el de resoluciones judiciales con investigaciones incompletas o la falta de instrumentos probatorios concluidos, el FR sostuvo que la situación «erosiona la confianza ciudadana en la Justicia y las instituciones». Por este motivo, expresaron que «consideramos fundamental que la Corte Suprema de Justicia admita el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y revise las graves irregularidades de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2».

«Una vez más, observamos con preocupación la aplicación de una doble vara a la hora de juzgar a dirigentes peronistas frente a otros sectores políticos. Esta asimetría en el tratamiento judicial no solo es injusta, sino que socava la legitimidad del sistema institucional. Es cierto que las instituciones políticas tienen deudas con la sociedad. Pero nada justifica que ese deterioro derive en prácticas que lesionan el Estado de Derecho y comprometan la integridad democrática», agregaron.

Para cerrar el comunicado, el espacio conducido por Sergio Massa señaló: «Desde el Frente Renovador exigimos lo básico: que se realicen las pericias, que se cumplan todas las audiencias, que se respete el debido proceso y que se concluya la investigación de manera transparente y con garantías. Nada es más peligroso para la democracia que una sentencia que no busca la verdad, sino confirmar una narrativa».

Fuente: Perfil