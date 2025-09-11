La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) ejecutó, este miércoles 10 de septiembre, tareas de mantenimiento de la banquina de la Ruta Provincial N° 7 a la altura de Ruiz de Montoya y en el paso provisorio del puente A° Tabay en el municipio de Jardín América. El tránsito está normalizado.

En Ruiz de Montoya se repararon sectores de la banquina de la RP 7 a 2.000 metros de la intersección con RP 223, donde se había producido un desprendimiento de suelo, producto de la erosión. Allí personal de la repartición realizó una limpieza, rellenó la banquina y restituyó el suelo para su uso seguro.

En Jardín América se ejecutaron tareas de entoscado, compactación y perfilado del camino de desvío y del paso provisorio del puente A° Tabay. Estas tareas son constantes y deben realizarse para garantizar la circulación segura en una zona de intenso tránsito diario.

Vialidad de Misiones tiene una clara política de mantenimiento de la red vial pavimentada, la misma que monitorea permanentemente.