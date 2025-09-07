Tras los recientes comicios en la provincia de Buenos Aires, el gobernador de Misiones, Hugo Passlacqua, se pronunció sobre los resultados que marcaron un contundente triunfo de Fuerza Patria. A través de sus redes sociales, destacó la importancia del mensaje que enviaron los votantes: “Cada elección provincial viene siendo una fuerte petición de más federalismo y de más cercanía con los problemas concretos del ciudadano de a pie”, sostuvo.

El mandatario provincial agregó que las decisiones tomadas por los bonaerenses en los últimos meses seguramente serán escuchadas con serenidad por el poder central, un llamado a que se atiendan las demandas ciudadanas con prudencia y responsabilidad: “Bregamos por eso”, afirmó Passalacqua.

Además, el gobernador felicitó a la ciudadanía bonaerense por su compromiso cívico, subrayando el valor de la participación en la consolidación de la democracia: “Felicito a la ciudadanía bonaerense por su compromiso cívico”, concluyó.

Con estas declaraciones, Passalacqua reafirma su mirada federalista y la necesidad de que las provincias tengan un rol más cercano y activo en la resolución de los problemas cotidianos de sus habitantes.

