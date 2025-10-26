La provincia tiene 1.006.564 electores habilitados para participar de las elecciones de este domingo. Si todavía no sabés dónde te toca votar, consultá el padrón oficial con tu número de DNI y verificá tu escuela y mesa de votación.

Este domingo se habilitarán 457 escuelas como centros de votación y funcionarán 2.929 mesas distribuidas en los 78 municipios. Además, por disposición provincial, el transporte público será gratuito durante toda la jornada electoral, para facilitar el acceso de los votantes.

En esta elección, Misiones renovará tres bancas para diputados nacionales. También será la primera vez que se utilice la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que reemplaza el cuarto oscuro tradicional por un biombo y reúne a todos los candidatos en una sola boleta.

Para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los comicios, más de mil efectivos policiales estarán desplegados en todo el territorio provincial.

¿Cómo saber dónde votás?

Podés consultar tu escuela, mesa y número de orden de forma rápida y gratuita.

Solo necesitás ingresar tu DNI, seleccionar tu género y distrito electoral.

👉 CONSULTAR PADRÓN ELECTORAL DE MISIONES

Recordá

Las mesas abrirán de 8:00 a 18:00 horas.

Debés llevar tu DNI vigente (cualquiera de las versiones actualizadas es válida).

Es recomendable revisar tu lugar de votación antes del domingo para evitar demoras o confusiones.