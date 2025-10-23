De cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre, la Policía de Misiones puso en marcha un imponente dispositivo de seguridad y logística que abarca toda la provincia. Más de 1.000 efectivos participan del operativo, coordinado junto al Ejército Argentino y el Comando General Electoral, bajo disposición del Ministerio de Gobierno, encabezado por el Dr. Marcelo Pérez.

Desde el lunes 21, los uniformados trabajan en la distribución de urnas hacia el interior provincial, tarea que culminará este viernes 24. En tanto, el sábado 25 será el turno de la zona Capital, donde camiones del Correo Argentino, escoltados por la Policía y el Ejército, entregarán el material electoral en las escuelas designadas.

En total, 1.006.150 misioneros están habilitados para votar en los 457 centros de votación distribuidos en la provincia, que reúnen 2.935 mesas electorales. El domingo, los establecimientos abrirán sus puertas a las 8:00 y cerrarán a las 18:00.

Boleta Única y controles estrictos

Por primera vez, los votantes emitirán su sufragio mediante la Boleta Única de Papel (BUP), en biombos individuales que garantizan la privacidad. Las autoridades recordaron que no está permitido tomar fotografías del voto ni realizar actos proselitistas dentro o en las inmediaciones de los centros electorales.

Asimismo, se recuerda que quienes se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación deberán acudir a la comisaría más cercana para solicitar la constancia de distancia, documento que servirá para justificar la no emisión del voto ante la Secretaría Electoral.

Prohibiciones y sanciones

Durante la jornada electoral regirá el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), que establece la prohibición de:

Portar armas, banderas o distintivos partidarios.

Realizar actos o reuniones políticas.

Vender bebidas alcohólicas entre las 20:00 del sábado y las 21:00 del domingo.

Instalar locales partidarios o colocar cartelería política en un radio de 80 metros de los lugares de votación.

Cualquier irregularidad será puesta en conocimiento del Juzgado Federal con competencia electoral, con la intervención del fiscal electoral, quien determinará las medidas correspondientes.