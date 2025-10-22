El director de la Consultora Escenarios, Federico Zapata, reveló los resultados de la última encuesta nacional que realizaron, entre el 7 y el 15 de octubre, sobre la “percepción de la gente en relación a los ingresos”. Los datos arrojaron que el 41% de los encuestados tiene problemas de deudas, por ejemplo, con el pago de las tarjetas de crédito, ya que no logran llegar a fin de mes con el sueldo.

Según Zapata, la encuesta «confirma una dinámica que veníamos viendo a lo largo del año, una situación donde la inflación pierde relevancia en relación a una recesión que se siente muy fuerte en el grueso de las familias”.

“El 11 por ciento dice que tiene deudas que no puede pagar y el 30 por ciento deudas que les resulta difícil cubrir. Ahí aparecen diferentes estrategias en la recesión: el pluriempleo –gente que tiene un trabajo y empezó a hacer otro–, el tema de ajustes en los gastos y el tema del endeudamiento con tarjetas”, señaló, en diálogo con la 750.

Asimismo, afirmó, “uno de los hallazgos más importantes” del relevamiento es la percepción de la gente en cuanto a la honestidad del Gobierno nacional.

“Uno de los grandes atributos que tenía el Gobierno, junto con la reducción de la inflación, era que la sociedad los identificaba como outsider y que podría resolver la corrupción. Hoy para la sociedad argentina las figuras del Gobierno nacional son percibidas más corruptas que las figuras de la oposición. Acá se le ha caído al Gobierno uno de sus principales mandatos sociales. Esto es, para el Gobierno, un gran dolor de cabeza”, afirmó.

“En caso que el domingo la sociedad le dé un empujón al Gobierno ante una situación de miedo, que eso está presente, si el Gobierno toma eso como una convalidación de lo que hizo el último año, va a tener un problema serio. Aún perdiendo va a tener que hacer modificaciones”, agregó.

Por último, pronosticó que “hay sectores de la sociedad que se asustan, tienen miedo de que un resultado puede generar una situación económica compleja, como la pérdida de empleo, inflación, devaluación y eso puede operar el fin de semana”, por lo que “en los focus aparece un poco el voto lástima”.

No obstante, según el consultor, “aún ganando o perdiendo, el Gobierno el lunes tiene que avanzar en el armado de un Gobierno mucho más sustentable y un cambio en el programa económico que ponga el crecimiento en el epicentro”.

