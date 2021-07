El gobernador Oscar Herrera Ahuad presentó este miércoles las actividades que se llevarán a cabo en el marco de la 10ª edición del ‘Black Friday’ a realizarse del 2 al 5 de septiembre próximo en la ciudad de Posadas y como en cada edición, las empresas y comercios adheridos ofrecerán importantes descuentos y promociones a los clientes. Además, en el marco de los festejos, habrá diferentes propuestas recreativas y culturales que se desarrollarán los días el evento.

Durante la presentación el mandatario provincial anticipó que, como es habitual, el evento contará con el apoyo del Gobierno a través del programa provincial ‘Ahora Misiones’ que se extenderá por cuatro días para acompañar con reintegros y planes de financiación el consumo local, incluyendo servicios de hotelería y gastronómicos.

En su intervención, el mandatario destacó la importancia del acontecimiento “porque nos preparamos para el primer evento grande en este tiempo, y nos va a permitir también como provincia y como ciudad, saber hasta dónde el comportamiento de nuestra sociedad ha aprendido a vivir en tiempos complejos epistemológicos. Es un desafío que tendrá muchos componentes y va a nuclear a la familia”.

De este modo, remarcó “el compromiso de todos en dar este gran paso con seguridad sanitaria que nos va a permitir, seguramente ya en los meses sucesivos, tener otros eventos que se posicionen en el área económica” y en los sectores más golpeados como el de la hotelería y gastronomía que se han recuperado en este tiempo.

Además, aseguró que en este tiempo, camino al evento y durante el mismo, se dispondrá de todo el equipo sanitario necesario para avanzar con la campaña de vacunación. También, que el pasaporte sanitario va a estar próximo a ser aplicado en conjunto con los municipios. En tanto, el sector hotelero va a generar las burbujas necesarias para que los turistas puedan participar.

Por último, el Gobernador destacó que “esta es una forma de ayudar y aportar al sector comercial, a nuestro sistema económico”, y al mismo tiempo solicitó a los comerciantes “el gran compromiso de sostener los descuentos que se pautan para esa fecha”. Así, puntualizó que los programas ‘Ahora Misiones’ son un gran ejemplo generando un círculo virtuoso e importante para disminuir las asimetrías con otros países. “Es un enorme desafío, pero los misioneros estamos en condiciones de hacerlo”, finalizó.

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Sergio Bresiski, agradeció el acompañamiento de los organismos públicos y privados a una iniciativa que conmemora su décimo aniversario. Algo que permitió llevar adelante “este evento que nació netamente comercial y hoy trascendió las fronteras y se transforma en algo que demanda la sociedad y es una marca registrada para nuestra ciudad”.

A su turno, la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto, celebró la iniciativa adelantando que participarán en el evento con presentaciones artísticas y que las artesanías del Taller de Artes de Fuego se ofrecerán con descuentos.

En el anuncio también estuvieron presentes el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; el ministro de Turismo, José María Arrúa; el presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut; el presidente del Black Friday, Fernando Vely y el gerente del Banco Macro en Misiones, Miguel Ayala.

La 10ª edición del Black Friday Posadas

El evento organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas y Promovido por el Gobierno de Misiones, la Municipalidad de Posadas, El Parque del Conocimiento, IPLYC y Banco Macro, nuclea a más de 500 comercios abarcando al microcentro y a los principales polos comerciales de la ciudad, como Villa Cabello, Itaembé Guazú e Itaembé Miní.

El programa contará con un escenario central en la esquina más emblemática de Posadas, con mapping, animación y música en vivo; además se presentarán el Ballet y Los Cuenta Cuentos del Parque del Conocimiento. Se podrá disfrutar de la “Noche de las Pizzas y Cervezas Artesanales” y de la “Noche de las Librerías”, entre otras actividades especiales.

Para la ocasión, guiados por el espíritu innovador y tecnológico de la década, fueron desarrollados un videojuego para dispositivos móviles de libre acceso, videos de realidad virtual y juegos digitales que brindarán una experiencia única a los clientes y usuarios de todas las generaciones.

Aporte de la provincia con el ‘Ahora Misiones’

El programa estará vigente en los días de rebajas y contemplará compras en hasta 6 cuotas sin interés. Habrá tope financiable por tarjeta y por comercio de hasta $ 70.000. Las actividades que comprende son las que están detalladas en el actual ‘Ahora Misiones’ más la inclusión de la prestación de los servicios por parte de los hoteles, hosterías y restaurantes e incluyen los siguientes rubros: motocicletas, electrodomésticos, materiales y herramientas de construcción, colchones, y muebles hasta en 12 cuotas sin intereses.

No obstante, los comercios que tienen actividades del ‘Ahora Gastronomía’ como hoteles, hosterías y restaurantes deben inscribirse hasta el 5 de agosto. Cabe agregar, que el Black Friday es incompatible el ‘Ahora Turismo’ y los del sector de gastronomía se deben inscribir debido a que los números de comercio de las tarjetas de crédito no están registrados. En cuanto a los que ya participan automáticamente y no quieran participar del Black Friday deben notificar por mail al Ministerio de Hacienda.