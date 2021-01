Hace unos días, el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas presentó en sociedad el Mapa de Riesgo de Consumos Problemáticos en la provincia de Misiones. Se trata de una herramienta constituida con diferentes sistemas de información que se convierte en una guía para identificar los riesgos a los que estaría expuesto un municipio y cuantifica la probabilidad de ocurrencia de factores de riesgo del consumo problemático.

El relevamiento mostró que tres comunas presentan muy alto riesgo, Posadas, Oberá y Eldorado; 31 alto riesgo y 40 riesgo medio.

“Cuando creamos este ministerio lo hicimos con la finalidad de poner sobre relieve una problemática que muchas veces pasaba desapercibida para los ojos de la política. Nosotros decidimos mostrarla. Quizá políticamente no sea correcto, pero en realidad es lo más correcto que hay, mostrar nuestra problemática. Si no asumimos la responsabilidad que nos compete, no vamos a lograr resolverlo”, sostuvo en la ocasión el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

El trabajo menciona puntualmente tres tipos de riesgo:

1. Los de tipo general, que afectan a amplios sectores de la población. Se basan en parámetros de tipo epidemiológico o estadístico.

2. Los específicos, que inciden sobre determinados grupos sociales.

3. Los de tipo situacional, derivados de la presencia en determinados contextos o espacios. Se identifica espacios vinculados con el uso y/o abuso de sustancias o con ciertos problemas relacionados con este tipo de comportamientos (violencia, accidentes, etc.).

El trabajo lo hizo el Observatorio Provincial de Drogas, que depende de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Monitoreo Territorial.

De los números se desprende que el 0,6% de la población de Misiones se encontraría atravesando situaciones de consumo problemático.

Marcaron que tres municipios presentan riesgo Muy Alto de consumos problemáticos. Se trata de Posadas, Oberá y Eldorado. 31 evidencian Riesgo Alto; 40, Riesgo Medio; y 3 presentan Riesgo Bajo, a saber: Mártires, Colonia Polana y Caá Yarí.

Desde el Ministerio precisaron que en el sistema de salud púbica hay 54 especialistas de Salud Mental para atender a ese 0,6% de la población en situación de consumo (6.643 personas).

“El abordaje preventivo-asistencial de los consumos problemáticos no es una tarea que se pueda realizar de manera aislada. Es necesario articular con organizaciones y personas comprometidas en la temática, para conformar una gran red”, aclararon y sostuvieron que Los consumos problemáticos requieren compromiso y movilizaciones preventivas de toda la sociedad ya que en su seno se originan y se desarrollan. En los distintos ámbitos de participación deben gestarse las estrategias para fortalecer la responsabilidad social de la población en el cambio de hábitos, actitudes, conductas y comportamientos que aumenten los factores de protección y disminuyan los factores de riesgo”.

El Ministro de Prevención de Adicciones, Samuel López, indicó que “es importante volver a remarcar la importancia de la prevención”. Subrayó “la necesidad de humanizar la política, de trabajar con las personas, algo que el Gobernado nos demuestra con su ejemplo, porque detrás de cada número hay personas, hay familias, hay padres, madres que la están pasando mal. La idea es llegar antes, a tiempo, así que no solamente humanizar la política, sino también generar una empatía social”.

Precisamente, para consolidar la tarea preventiva se puso en marcha desde la cartera el programa “MisionEs Prevención”, a cargo de la Subsecretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales, con el fin de concientizar, sensibilizar y prevenir sobre consumos problemáticos.

Se lleva adelante en distintos puntos de recreación, esparcimiento y turísticos de los municipios, con el objetivo de ayudar a reducir las consecuencias que genera el consumo, llevando un mensaje claro y directo para orientar mediante el cuidado colectivo durante el receso de verano.

La campaña se encara en forma coordinada con la colaboración de preventores comunitarios, la Municipalidad de Posadas, la red comunitaria de municipios, el Ministerio de Turismo, Ministerio de Gobierno, el Consejo Provincial de Seguridad Vial y comunidades de fe.

Este fin de semana, por ejemplo, tuvo lugar en la playa Costa Sur de Miguel Lanús (Posadas), donde además de entregar material impreso a los bañistas, también se organizaron actividades deportivas (fútbol-tenis y vóley de playa), en las llamadas “pausas activas”.

En el marco de la campaña se brinda información sobre las modalidades de atención que es confidencial y gratuita en el Centro Asistencial Manantial así como en distintos espacios de la Provincia. Asimismo, se detalla que hay un número de WhatsApp para consultas: 3764-172783.