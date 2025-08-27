En una jornada organizada por la Subsecretaría de Primera Infancia, más de 100 cuidadoras de Espacios de Primera Infancia y Hogares Convivenciales participaron de la capacitación “Acompañando al Autismo”. El encuentro, que contó con especialistas en desarrollo infantil y psicología, tuvo como objetivo fortalecer las herramientas de atención, contención y acompañamiento de niños, niñas y adolescentes, poniendo especial énfasis en la inclusión y el respeto a la diversidad.

Paula Schapovaloff, subsecretaria de Primera Infancia, destacó que la formación contribuye a que cada niño y niña crezca en un entorno inclusivo y con adultos preparados para acompañar cada etapa de su desarrollo. La iniciativa refleja el compromiso del Estado provincial por generar espacios de formación y promover la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida.

La charla estuvo a cargo del equipo técnico de la Subsecretaría de Primera Infancia, encabezado por la Lic. Yamila Guirula, junto a la Lic. Michelle Di Carli, Milagros Nacimento y la Psicóloga Melodie Kinderneg. También participaron Soledad Acuña, directora del Centro Integral Municipal para el Autismo (CIMPA), y la psicóloga Lorena Montiel, integrante del equipo evaluador de dicha institución.