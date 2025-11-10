Posadas se prepara para vivir una nueva edición de «Posadas Mágica», una propuesta que combina compras, gastronomía, arte y entretenimiento en pleno corazón de la ciudad. Del 4 al 7 de diciembre, la Plaza San Martín será el epicentro de una verdadera fiesta urbana, con una feria gastronómica y cervecera, una grilla artística variada y más de 1.500 comercios adheridos con beneficios exclusivos.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Misiones, la Municipalidad de Posadas, el Banco Macro, y organismos como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo y el IPLyC. La propuesta busca impulsar la economía local, fortalecer el comercio posadeño y generar espacios de encuentro ciudadano en un momento clave del año.

«Un paso adelante para la ciudad«

Durante el lanzamiento, el gobernador Hugo Passalacqua destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo provincial:

“Recuerdo muy bien la primera edición de Posadas Mágica, allá por 2018, y cómo fue creciendo gracias al esfuerzo compartido. Este evento no resuelve todos los problemas, pero es un enorme paso hacia adelante, porque refuerza la esperanza y la unión”, señaló.

Además, valoró la articulación entre el Estado y el sector privado:

“A lo largo del tiempo aprendimos que ninguno puede trabajar separado del otro. Cuando todos tiran juntos, la sociedad se mueve y avanza. Nuestra responsabilidad es hacer lo más posible para que la gente viva un poco mejor”.

El mandatario remarcó que el comercio es el principal generador de empleo en Misiones, y que apoyar estas propuestas “es una cuestión de compromiso y sentido común”.

Cuatro días de beneficios para todos

Durante los cuatro días del evento, los consumidores podrán aprovechar cuotas sin interés y descuentos especiales en los comercios adheridos a los programas provinciales Ahora Misiones, Ahora Bienes Durables, Ahora Construcción y Ahora Neumáticos.

Los beneficios incluyen:

🛒 Ahora Misiones: 1 y 6 cuotas sin interés (tope de $653.400 por tarjeta y comercio).

🧱 Ahora Construcción y Bienes Durables: 6, 12 y 18 cuotas sin interés (tope de $1.306.800).

🚗 Ahora Neumáticos: 1, 6 o 12 cuotas sin interés (tope de $1.452.000).

También habrá beneficios en hoteles, hosterías y restaurantes, lo que convierte al evento en una oportunidad para disfrutar, recorrer y apoyar al comercio local.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, subrayó que “Posadas Mágica es más que un evento comercial: es una propuesta turística y cultural que convierte a la ciudad en una verdadera fiesta”. Además, invitó a los comercios que aún no están adheridos a sumarse a través del sitio ahora.misiones.gob.ar.

El trabajo conjunto como motor de crecimiento

El presidente de la CCIP, Manuel Amores, destacó el valor del trabajo coordinado entre los distintos sectores:

“Posadas Mágica es fruto del esfuerzo compartido. Sin el apoyo del sector público, no tendría la trascendencia que hoy alcanza. Es una gran oportunidad para que turistas y misioneros disfruten de una ciudad que crece y se consolida como destino”.

Desde el Banco Macro, su gerente divisional Diego Robollini resaltó la importancia de acompañar el desarrollo regional:

“Para nosotros es un placer participar, porque nos permite estar cerca de las comunidades y ofrecer soluciones concretas a los clientes, impulsando la economía local”.

El presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, agregó que estos eventos “revitalizan el centro posadeño y ponen en valor el esfuerzo de comerciantes y emprendedores locales”, además de fomentar el encuentro y el disfrute compartido.

Una ciudad que celebra lo suyo

Con una mezcla de espíritu navideño, consumo local y actividades culturales, “Posadas Mágica” se consolida como una de las tradiciones más esperadas del año. No solo dinamiza la economía, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y la identidad de la capital misionera.

📍 Del 4 al 7 de diciembre – Plaza San Martín, Posadas.

Más información y comercios adheridos en posadasmagica.com o en @posadas.magica.