Según dispuso esta jornada el Banco Central, las entidades autorizadas a operar en el mercado de cambios deberán canalizar todas sus operaciones a través del SIOPEL (Sistema de Operaciones Electrónicas), por disposición del Directorio del Banco Central de la República Argentina.

«La medida permitirá mejorar el control sobre las operaciones de las agencias y casas de cambio», dijo la entidad monetaria.

Cabe resaltar que el SIOPEL es un sistema de negociación electrónica desarrollado íntegramente por MAE (Mercado Abierto Electrónico, en el cual se negocia moneda extranjera y títulos valores) que permite la realización de transacciones con todo tipo de instrumentos.

La mayoría de las entidades autorizadas a operar en cambios ya utilizan el SIOPEL para sus operaciones y ahora se eliminó la excepción para algunas casas y agencias de cambios.

«Las casas y agencias de cambio, hasta ahora, en operaciones menores a u$s800.00 diarios que no estuvieran adherido hacer al sistema, podrían operar en forma directa pero ahora se modifica esa norma y los obliga a hacer todo vía SIOPEL pero no no cambia mucho. Lo que opera en casas de cambio es marginal en el mercado», dijo a Ámbito, Gustavo Quintana de PR operaciones de cambio.

Fuente: Ámbito