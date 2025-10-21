Con el propósito de fortalecer las acciones destinadas al bienestar integral y la salud mental, el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” llevará adelante la jornada–taller “Más allá del estrés: el Mindfulness como herramienta y otros hábitos saludables”, el próximo 27 de octubre desde las 9:30 horas, en el SUM del hospital.

La propuesta estará abierta al público en general y a pacientes, y busca ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje sobre cómo pequeñas prácticas cotidianas pueden mejorar la calidad de vida.

La doctora Valeria Duarte, responsable del Servicio de Salud Mental, explicó que esta será la 12ª jornada organizada por el área, pero con un enfoque renovado:

“Este año quisimos darles un cambio a las jornadas anteriores, tanto en el formato como en la convocatoria y la temática. Decidimos abrir la participación al público general, especialmente a pacientes que estén en tratamiento por alguna afección de salud mental”, comentó.

El objetivo, añadió Duarte, es abordar la salud mental desde una mirada positiva y preventiva, enfocándose en el bienestar más que en la enfermedad. Por eso, el formato será interactivo, bajo la modalidad de taller participativo.

Entre las actividades destacadas, participará la licenciada en Psicología Laura Andrekevich, también instructora de yoga, quien ofrecerá clases prácticas y técnicas de Mindfulness para aplicar fácilmente en la vida diaria.

El cierre estará a cargo del doctor Pedro Villalba, infectólogo del hospital, quien brindará una mirada holística sobre los cuidados saludables, integrando aspectos como la alimentación equilibrada, la respiración consciente y la actividad física.

La jornada “Más allá del estrés” promete ser una experiencia diferente y transformadora, ideal para quienes buscan herramientas simples para manejar el estrés, mejorar su salud mental y conectar con el bienestar general.

Lugar: SUM del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”

Fecha: 27 de octubre – Desde las 9:30 hs

📞 Consultas: 0376 4443700 (int. 1107)

📧 Email: saludmental.headrm@gmail.com

📲 Instagram: @saludmentalhadrm