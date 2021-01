El mensaje del Gobernador Oscar Herrera Ahuad a las entidades nucleadas en la Confederación Económica de Misiones fue claro: no bajar la guardia y hacer el máximo esfuerzo para aportar al objetivo común de bajar la curva y que descienda la cantidad de casos de coronavirus en la provincia.

“Nos llamaron a exigir nuevamente lo que aprendimos en 9 meses. El barbijo, el alcohol en gel y la distancia son los únicos métodos comprobados”, indicó a ENFOQUE uno de los presentes en el encuentro, el vicepresidente de la CEM, Martín Oria.

Por eso “pedimos a los comercios que no permitan clientes sin tapabocas. Pasa que la gente había empezado a relajarse. Los focos de infección no surgieron en el sector gastronómico. No hay negocios del rubro donde haya habido contagios masivos”.

El empresario y dirigente mercantil aseguró que “los trabajadores del rubro gastronómico tienen incorporado desde hace tiempo el uso de protocolos, el alcohol, el lavado de manos y de elementos como la cofia”.

Para Oria, hay algo irrefutable: “Las fiestas clandestinas y las reuniones sociales con una cantidad de personas superior a las permitidas fueron las responsables de la escalada de casos”.

Sobre el encuentro que tuvo con el Gobernador, el vice Carlos Arce y el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, “fue muy productiva. Hicimos un repaso de dónde estamos parados. Se detalló cuál es la situación epidemiológica y que el objetivo es bajar la curva de contagios en los próximos diez días”.

En cuanto al auxilio económico nacional, Oria opinó que si “te sacan el ATP (de ayuda a las empresas para el pago de salarios) es un golpe letal. Iguazú depende de un turismo nacional e internacional. Hoy está paralizada. Vos abrís hoy la frontera, salvás Iguazú, pero es un riesgo sanitario”.

Se mostró preocupado por los trabajadores del arte y por “el grupo grande de profesionales que están detrás de los eventos y que siguen sin poder trabajar”.

“El turista no va a volver de un día para el otro. Será un trabajo a largo plazo”, sostuvo sobre el que se señala como el rubro más castigado.

“De esta situación hay gente que va a salir bien parada y otra a la que le llevará años recomponerse. Vemos que esto sucede con hoteles y negocios de Iguazú. Otros sectores como los de comercio, producción de alimentos o de materiales de construcción, pinturerías y de venta de cubiertas a los que les fue muy bien”, consideró.

“Misiones demostró que puede ser autónoma económicamente. Cerró el puente, y el posadeño llegó a fin de mes, por ejemplo. Antes había gente que decía que eso era imposible”, opinó Oria.

Remarcó que desde “mi lugar en la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina y en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa pedimos que siga el ATP”.