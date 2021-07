Martín Guzmán habla claro y pausado. Todo en el mundo económico tiene una explicación fácil, o al menos así parece cuando se lo entrevista. Pero el Ministro también habla de política, o al menos, culpa al gobierno de Mauricio Macri de los males que hoy tiene que resolver.

Según Guzmán, el gobierno de Juntos por el Cambio no solo dejó a la Argentina en una situación de altísima inestabilidad y de escasez de dólares y de compromisos insostenibles de deuda en dólares, que generaron los problemas de la estampida de la inflación en 2019 y de la recesión económica con pérdida de empleo, aumento de la desigualdad y aumento de la pobreza, sino que también le dejó, a partir de septiembre de 2021, una carga de pagos de capital en dólares de u$s 45.000 millones a partir de esa fecha en tres años. Le dejó ese problema a la Argentina. El problema es que, si no se resuelve, tiene consecuencias directas en la vida de cada uno de los argentinos y argentinas. Más escasez de dólares significa menos posibilidades de crecimiento de la actividad económica, menos posibilidades de crecimiento del empleo y más tensiones sobre la inflación. «Lo que estamos haciendo es resolver cada uno de esos problemas. ¿Para qué? Para destinar ese dinero a la recuperación de la economía, a la recuperación del empleo, a la reducción de la pobreza y a la reducción de la inflación», asegura en una entrevista con el Cronista.

«Resolver el problema con el FMI, lograr el refinanciamiento de esas deudas, tiene como objetivo evitar que aquello tan dañino que nos dejó Macri, que es el endeudamiento con el FMI se materialice. Una parte ya se materializó y una parte la fuimos resolviendo. La segunda parte del daño esperemos que no se materialice. Lo que hacemos es cuidar a la Argentina», afirma. También dijo que Macri podía recurrir a una instancia anterior y no lo hizo. «Y nosotros sí lo hicimos. ¿Cuál era? Reestructurar la deuda con los acreedores privados. Y en lugar de permitir una brutal fuga de capitales, tener un esquema de regulaciones en la cuenta de capital que la proteja de esa masiva fuga de capitales. Y no se hizo en parte por un fin electoral», concluye.