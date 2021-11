El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó que se avanza en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tiene como base “la visión política” del Gobierno. “No buscamos cualquier acuerdo sino un sostenible que le permita a la Argentina seguir en la senda de recuperación del mercado interno”, indicó. “Nosotros no vamos a firmar un ajuste. Eso es lo que hizo el Gobierno anterior. Lo que buscamos es una negociación que no limite la recomposición de la economía. Un ajuste del gasto público no funciona. Detendría la recuperación”.

El funcionario puntualizó que se va a enviar un programa al Congreso una vez que se hayan alcanzado los entendimientos con el staff del Fondo Monetario. “Lo que buscamos es primero alcanzar los entendimientos con el equipo técnico del FMI y luego involucrar a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso”, aclaró Guzmán.

“Estamos enfocados y haremos todo para buscar resolver este asunto lo antes posible. Queremos resolverlo este año. Por supuesto que no es un solo lado el que está en la negociación”, consideró el funcionario. “Es fundamental lograr que haya cierta estabilidad en la conducción del FMI, en las definiciones geopolíticas, para que nosotros podamos negociar con claridad”.

El ministro de Economía se mostró crítico del endeudamiento que se tomó durante el macrismo por 44 mil millones de dólares. “Es un problema muy grave para Argentina y no tenemos la capacidad de hacerle frente a los vencimientos tal como están programados. ¿Cómo se puede hacerle frente a un vencimiento de 19.000 millones de dólares el año próximo y otros 19.000 millones de dólares en el 2023? No hay forma”, precisó.

Guzmán mencionó que “si ya estuviésemos de acuerdo en todo ya habría acuerdo. Lo que hacemos en las negociaciones es defender con absoluta firmeza los intereses de la Patria; cuidar a la Argentina”. Destacó que “hay quien dice que en 5 minutos resolvería el problema, pero eso no es resolver nada; eso es obedecer. Negociar no es obedecer”.

“Cuando hicimos la reestructuración de la deuda hubo un acompañamiento de la oposición que fue reconocido. Eso nos fortaleció en las negociaciones. Actuamos como Estado. Buscamos que lo mismo ocurra ahora”, dijo el funcionario.

Entre las prioridades que señaló es evitar impactos en la recuperación de la economía. Dijo que no va a haber devaluación. Ni políticas contractivas. “El superávit fiscal virtuoso siempre es hijo del crecimiento, no del ajuste”, puntualizó. Agregó que “el impacto en el bolsillo de los argentinos está porque justamente está el Fondo en la Argentina porque así lo decidió el Gobierno anterior. Si hoy no tuviésemos esa deuda de 45 mil millones de dólares tendríamos mejores perspectivas de crecimiento de la actividad, del empleo y de reducción de la inflación”.

“Buscamos ir al máximo para propiciar la recuperación económica al mismo tiempo que vamos asegurando condiciones de estabilidad para el futuro. Eso está pasando”, apuntó. Entre los datos que refrescó Guzmán se destacó el avance del PIB para este año que, según el funcionario, será de más del 9 por ciento. “En la Argentina la inversión está creciendo; va a crecer más del 30 por ciento. El empleo está creciendo; se crearon en el año más de 300.000 puestos de trabajo. Más de 100.000 puestos de trabajo en el sector privado registrado”, se agregó.

Aseguró además que “las exportaciones están creciendo, no sólo en valor sino en volúmenes. Lo que implica que estamos lidiando con la restricción externa y augurando un mejor futuro”.

En tanto, agregó que “en noviembre esperamos que haya una reducción tanto de la tasa de inflación intermensual como de la interanual. Esperamos en todos los próximos meses que se vaya verificando una reducción de la tasa de inflación”. “Estamos llevando adelante todas las gestiones para estabilizar el precio de lo que son los productos clave en la canasta. En promedio el salario viene ganándole a la inflación en cuatro puntos. Lo que hay es la heterogeneidad que marcas”, cerró el funcionario.

Fuente: Página 12