No tiene fecha definida, pero pronto vuelven las sesiones presenciales al Concejo Deliberante de Posadas. También está en marcha los preparativos para el Parlamento Estudiantil Inclusivo 2020 y hay intenciones de avanzar en el establecimiento de manos únicas para el ingreso a la capital provincial desde el Oeste. De todo esto habló el edil Martín Arjol (UCR) con ENFOQUE.

“Hicimos el lanzamiento del Parlamento Estudiantil Inclusivo 2020. A esta altura de la pandemia, muchas actividades han vuelto a reactivarse, pero con las clases el panorama aún no está claro. Esto fue el disparador de encarar el evento, porque creo que es el momento oportuno. Hay necesidad de los chicos, en un año en el que prácticamente no fueron a las aulas, con todo lo que eso implica. Porque no sólo es el tema de la adquisición de conocimientos, sino el tema de las relaciones con sus pares, la interacción con el docente”, explicó el concejal.

Confió que “empezamos a pensar qué enfoque le íbamos a dar a esta edición. Entonces surgió esto de ‘Posadas conectada’. Esto no sólo se refiere a conexión a internet, al Wi Fi en el celular, sino que va mucho más allá, porque incluye cuestiones como la conectividad que brindan los medios de transporte, con la sustentabilidad de la ciudad, con las formas de movilizarse, pues recordemos que son los jóvenes los que van explorando esas nuevas alternativas como la bicicleta o el monopatín eléctrico”.

Enfatizó que “los chicos son los que más utilizan el transporte público de pasajeros. Es decir, están en condiciones de aportar información y generar proyectos”.

Además, dijo que hay interés de hablar de Posadas “conectada desde lo social. En este contexto de aislamiento, lo social es un tema preocupante para los jóvenes. Ellos sufren la situación de aislamiento. Es un ejemplo los que están terminando el secundario. Desde lo educativo, no han asistido al último año antes del ingreso a la universidad. Y desde lo social, no compartieron con los compañeros experiencias muy importantes, como el viaje de egresados u otros eventos que se organizan al final del ciclo”.

“Queremos abordar el tema de la empatía. Tenemos que trabajar asimismo en la contención. El Concejo quiere darles la voz a los chicos que no pudieron expresarse este año. Y esa voz tomará cuerpo en ideas, en proyectos para la ciudad”, aseguró Arjol.

Sobre la modalidad del Parlamento, precisó que “los estudiantes trabajarán como lo hacen los concejales, incluso interactuarán con ellos. Serán capacitados en lo legislativo, pero también habrá una capacitación que apunta a recorrer virtualmente la ciudad, para ver dónde Posadas está conectada y dónde no. La idea es que sea motivacional para los jóvenes”.

“La inscripción para participar es del 25 al 31 de agosto. Y la sesión final es el 23 de septiembre”, agregó.

Vuelta al recinto

El edil radical también anticipó que en el Legislativo comunal “se está viendo volver a las sesiones presenciales, el recinto fue modificado y con los protocolos y las medidas de bioseguridad, se puede”.

Comentó que en este tiempo de cuarentena, “la tarea legislativa la fuimos llevando. Fuimos los primeros en trabajar de manera virtual.La primera parte del año nos ocupamos de las cuestiones sanitarias, como la declaración de emergencia. Al inicio el principal problema era el dengue, con un brote más complicado que el que se registró entre 2015 y 2016”.

Ahondó que “en el caso de nuestro bloque hicimos una donación de sueldo para poder comprar un equipo de fumigación y poder trabajar en conjunto con el municipio. Fumigamos 2500 casas. Eso nos permitió también el contacto con el vecino, de diálogo con él”.

El concejal dijo que fue importante la aprobación del Comité de Crisis, que se reunió una o dos veces. “Creo que eso fue un error, tenía que haberlo hecho más veces, porque la idea era trabajar en conjunto y aportar, como ameritan estos momentos”, lamentó, no obstante.

“Cuando el asunto empezó a mejorar, nos abocamos al tema de los protocolos. Desde los de los gastronómicos hasta los de los jardines maternales, que fueron los últimos en volver progresivamente a la actividad. Está pendiente aún el tema de los transportistas escolares”, recordó.

Pirotecnia cero y economía del conocimiento

Enumeró que en materia legislativa, también aprobaron “el tema de Pirotecnia sonora cero, que hace tiempo veníamos generando los consensos para sancionarla. Impacta no sólo en animales, sino en las personas con discapacidades y también en los ex combatientes, por ejemplo. Ahora esperemos que la Municipalidad esté a la altura de las circunstancias para el control”.

“Presenté un proyecto de adhesión a la Ley de Economía del Conocimiento. Creo que el Gobierno provincial viene trabajando acertadamente en ese tema, con la Escuela de Robótica y el Silicon Misiones, por ejemplo. Son temas importantes de abordar en una concepción integral de lo que se viene”, reconoció y apuntó un dato elocuente: “7 de cada diez misioneros tienen menos de 39 años. Eso te pone en un lugar con grandes necesidades y desafíos, como responder a la demanda de vivienda y la generación de empleo. Así como el turismo, laeconomía del conocimiento puede generar empleo y exportación para el ingreso de divisas”.

“Actualmente las empresas que más trabajos generan y producen riqueza, son las tecnológicas. Ahí es donde tenemos que apuntar”, consideró.

Sobre lo pendiente a legislar en lo que queda del año, puntualizó: “Hay un tema que escuché al intendente decir que lo va a encarar. Tiene que ver con las manos únicas de ingreso desde la zona Oeste. Es una iniciativa que presentamos nosotros. Es un gran acierto. Creemos que este cambio no va a producir efecto negativo en el comercio. Hoy hay sectores como Villa Cabello, que tiene 80 mil habitantes, o ItaembéMiní, con 70 mil, eItaembé Guazú, con 10 mil viviendas entregadas, y este escenario apunta a que hay que mejorar la conectividad. Se debe trabajar en la reducción de tiempos de traslado en la ciudad”.

Si bien rechazó hacer un análisis de la gestión de Leonardo Stelatto en la Intendencia capitalina “porque en este tiempo excepcional de pandemia no es prudente”, aportó dos conceptos. “Pensé que sería una gestión con más diálogo. Creo que en contexto de pandemia tenía que fortalecer más el diálogo”, lamentó. Y tras cartón aportó un reconocimiento: “Vemos con buenos ojos la experiencia piloto de reciclaje. Creemos que esto puede producir ingresos donde no había y generar empleo”.