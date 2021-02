El ministro de Ecología, Mario Vialey, cumplió un año de gestión. Y ya piensa en cómo será el segundo. En una charla con ENFOQUE, anticipó que “los objetivos principales para 2021, además de fortalecer lo hecho el año pasado, son lograr que avance el proyecto de un corredor que una parques provinciales y reservas del Norte y la zona del Moconá, y la digitalización de los trámites. Con esto último avanzamos mucho en tiempos de pandemia. El personal trabajó desde su residencia. Allí les hacían llegar digitalmente los documentos y ellos respondían con sus informes por esa vía. Pero la digitalización aún no está sistematizada en su totalidad y eso hay que lograrlo”.

El funcionario recordó que fueron dos las líneas que le marcó el gobernador Oscar Herrera Ahuad al asumir: trabajar con el bosque nativo y potenciar la labor de los guardaparques.

“Somos una de las provincias con menos índices de deforestación. Las tierras de Misiones están divididas en colores para nuestro sistema. En rojo tenemos las reservas, allí no se puede tocar nada. En amarilloestán los sectores de aprovechamiento de bosques nativos, lo que significa que se pueden hacer extracciones selectivas. Sólo pueden sacar entre el 15 y el 20% de madera disponible en una propiedad. La tercera categoría es la amarilla, que permite hacer cambio de uso de suelo, incluso tala rasa”, explicó

Vialey cuantificó que hay “1.600.000 hectáreas entre rojo y amarillo.Y nos quedan 500 mil hectáreas de verde. Y de ese verde, hace algunos años se utilizaban con cambio de uso de suelo unas 15 mil. Actualmente, son entre 3500 y 4000 hectáreas. Hacemos todas las evaluaciones para que ese cambio no genere impacto”.

El Ministro resaltó la importancia del uso de guías digitales para el transporte y comercialización de madera nativa en la provincia. “Se vio una situación de blanqueo de la actividad. Vemos la cantidad que emitimos, lo que se recaudó. Y también con esa guía hay una interacción social muy buena. Pasa un camión con rollos, y los vecinos ya nos pasan la patente para saber si el vehículo está habilitado para transportar la madera”, apuntó.

Precisó que en Misiones hay 31 Reservas Privadas, que suman 14.800 hectáreas. Y que suman 435.910 hectáreas las Áreas Protegidas Provinciales. Si a estas últimas se les agrega el Corredor Verde, hay en total 1.543.910 hectáreas.

Inversión para guardaparques

Con respecto a los guardaparques, Vialey indicó que “se hizo mucha inversión en uniformes y equipamiento. Se trata de funcionarios muy comprometidos que cuidan cada metro de nuestras áreas protegidas. Realizan operativos de manera periódica. Incluso les entregamos chalecos antibalas, por el riesgo que generan los cazadores furtivos”.

En lo que lleva de gestión, admitió que “el nivel de conflictividad no ha sido elevado. Tenemos situaciones que preocupan, como las intrusiones, la tala ilegal y los incendios forestales. Pero en todos los casos ha funcionado muy bien el control social. Es decir, que los propios ciudadanos avisan cuando sucede algo anormal. Lo mismo sucede cuando detectan venta de pescado, palmito u otros productos que se comercializan sin especificar su origen”.

Gestiones por Campo San Juan

Reveló que “con respecto al Campo San Juan se está trabajando en conjunto con la Nación. Parques Nacionales exploró la idea de que sea un Parque Nacional, pero para eso Misiones debería ceder más territorio, algo que no está dispuesto a hacer y hay una decisión política para no hacerlo. Sin embargo, la tarea mancomunada viene dando sus frutos. Se han visto allí especies de nuestra fauna de las que hace años no se tenían noticias. Además, los trillos que dejaban las personas que ingresaban ilegalmente desde el Paraguay se están cerrando, lo que da la pauta de que el cruce por esa zona se ha frenado”.

Vialey anticipó que “este 2021 también tenemos pensado trabajar en un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Con respecto a l Subsecretaría que tiene esto a su cargo, quiero destacar la excelente relación con los municipios, que para cualquier intervención están consultando, a fin de brindarle protección a la tierra, a la selva y a la fauna. Hay un trabajo muy serio de los intendentes y eso es importante”.

Otro punto fuerte en el que afirmó que están abocados en el Ministerio “es en hacer cumplir las multas que estaban pendientes. En muchos casos, para avanzar con algunas gestiones, los infractores tienen que cubrir esas multas. Lo están haciendo y somos muy estrictos en el cumplimiento de la ley por parte de los infractores”.

Por último, adelantó que quieren “poner en marcha un permiso de pesca para turistas que desean practicar la pesca con devolución. Miramos cómo funciona el sistema de entrega de carnets en Corrientes, donde todo se tramita a través de una página web”.