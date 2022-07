“Una imagen vale más que mil palabras”, relata un viejo adagio. Y así lo entiende la artista misionera, Mariela Montero, quien plasma sus obras de dibujo grabado, fotobordados y pintura con acuarela por toda la provincia de Misiones.

Oriunda de la localidad de Campo Viera y madre de tres hijos, desde hace 34 años la magister en Educación por el Arte se desempeña como profesora en Dibujo y Grabado en la Facultad de Arte y Diseño, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

En una entrevista con ENFOQUE, la docente repasó sus inicios y compartió su pasión por las diferentes técnicas del arte visual que fue perfeccionando con el paso del tiempo.

“Desde chica asistí a talleres para niños, y de grande transité el recorrido de la facultad como institución. Eso me fue nutriendo y motivando a elegir esta profesión que me dio muchas satisfacciones para expresarme de otra forma que no sea solo por medio de la palabra”, contó Montero.

En su época de estudiante realizó exposiciones colectivas y participó de modo individual en diferentes muestras en la tierra colorada y en distintos lugares del país, sumando experiencias que la llevaron a desarrollarse profesionalmente. “Hace seis años que realizo muestras propias dentro de la provincia y en la Casa de Misiones, en Capital Federal”, relató la artista.

La pandemia no detuvo su camino de producción, puesto que representó una oportunidad de crecimiento, al tiempo de pasar por un difícil momento de salud, debido a un tumor en el hígado, que posteriormente fue extraído con una exitosa operación en Posadas. Durante su rehabilitación desarrolló la técnica del fotobordado en ilustraciones propias hechas para el libro ‘Necio’, del escritor misionero, Pablo Camogli.

“Me aboqué a indagar sobre el arte textil y con el tiempo, logré dominar esta técnica. Estoy convencida de que a través del arte pude canalizar mi situación de salud y ello agilizó mi recuperación. El arte es mi vida”, aseguró.

En junio de este año en el Museo Provincial de Bellas Artes ‘Juan Yaparí’ de la ciudad de Posadas, presentó su muestra denominada ‘Necio’ (mismo nombre del libro de Camogli), que conjugó fotografía, artes plásticas y poesía, un proyecto artístico interdisciplinar. “Fueron 18 piezas de gran tamaño, algunas con más de dos metros y con la posibilidad de hacer instalaciones”, recordó.

Misiones en murales

Con respecto a la incorporación de la informática y tecnología en su labor diaria, sostuvo que “inhabilita mi expresión con las manos”. En ese sentido, afirmó: “Soy más de jugar con líneas, colores, formas, manchas. Estoy enamorada de mi provincia porque me nutre con sus paisajes y naturaleza viva. Todo eso forma parte de mis inspiraciones a la hora de producir una obra”, destacó.

Montero fue la encargada de pintar los murales de acceso al municipio de Guaraní, obra que plasmó la selva misionera y características de la zona como el Salto Krysiuk, extensiones de té y yerba mate. Igual propuesta lo concretó en la Casa del Bicentenario, en el municipio de Campo Viera, utilizando como punto de partida los inicios y la historia de la localidad.

“Son imágenes que se nutren de lo nuestro”, resaltó. Asimismo, señaló que llevó adelante trabajos para el ámbito privado en Posadas y Oberá.

Ilustración en libros

Siempre acompañada por sus tres hijos, su familia y amigos, Montero estuvo en diversas funciones de gestión en el ámbito de la Universidad de Misiones y publicó artículos relacionados con su hacer docente en artes: ‘Una propuesta didáctica para artes plásticas’, editado por la Editorial Universitaria de la UNaM; y ‘Dibujo: Proceso de enseñanza y aprendizaje en primer año de la formación’, editado por la Editorial Académica Española.

Además del libro ‘Necio’, de Pablo Camogli, con su trabajo Montero también ilustró los libros ‘Nevada en Oberá’, de Ricardo Argañaraz, y ‘Socorro. El desesperado grito de la selva’, de Eduardo Torres.

Actualmente, se encuentra en edición su libro con ilustraciones hechas en acuarela de animales autóctonos de la provincia, destinado a niños y jóvenes, con el objetivo de que conozcan la fauna misionera.