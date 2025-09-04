La humorista Mariana Ladaga vuelve con su espectáculo de stand up «Sin Valentín, Edición Primavera», un show que propone, durante una hora y media, reírse de los avatares de las relaciones amorosas. “Sin Valentín” se presentará el viernes 12 de septiembre a las 21:00 horas en Mandové Pedrozo, Beethoven 1762, ciudad de Posadas. Entradas anticipadas en 3764-635014.

¿Llega la Primavera y aún “Sin Valentín”? Florecieron los lapachos, vuelve el solcito y, probablemente, el amor y sus desencuentros sean temas obligados en cualquier reunión de amigos. En redes sociales los coaching del corazón dicen saber cómo amar, en cuanto a las cartas de tarot, no dejan de preguntar “¿qué siente por mí?” Y desde las tablas, una hilarante posadeña propone sacarle una sonrisa (o la lengua) a las desventuras amorosas. Del amor y sus desencuentros – propios y ajenos – Mariana Ladaga ha hecho un material en donde estallan las carcajadas, “Sin Valentín: Primavera”. La humorista, se ríe de nuestras míseras y no tan míseras desventuras amorosas. Además de tomar algunas de sus anécdotas como disparadores, invita al público a ser parte del show. Si bien las risas sobran, la impronta de este espectáculo también lleva al espectador a momentos de reflexión e introspección sobre los vínculos amorosos. “Sin Valentín” es ya un Clásico del Humor Misionero, presentándose HACE 3 AÑOS, renovando su monólogo, pero manteniendo la idea: Reflexionar, Reír y Desarrollar Teorías Conspiranoicas sobre el Amor y el Desamor en tiempos de Inteligencia Artificial y Estupidez Humana. En esta oportunidad la cita es en el Teatro, Mandové Pedrozo, cuna del Standup Misionero.

Presenta el espectáculo Walter Bogado, clásico del Teatro Misionero. En esta ocasión, se premiará la participación del publico con regalos de un Sex Shop y Bombachitas Rosas para la buena suerte en el amor. Realizaremos un Ritual para Manifestar un Buen Amor. Las parejas de “EnValentinados” también están invitadas a participar contando sus propios momentos humildes de a dos.

“Sin Valentín Primavera” en Mandové Pedrozo. Viernes 12 de Septiembre a las 21:30 Horas, en Beethoven 1762. Anticipadas: $9.000 con Reserva de Mesas. Puerta: $11.000 Venta de Entradas al 3764635014. Entrevistas: Mariana Ladaga 3764 – 231632.