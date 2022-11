El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, lleva siete años al frente de la cartera. Asumió con el ex gobernador Hugo Passalacqua y continuó con Oscar Herrera Ahuad. En una entrevista con ENFOQUE Misiones, el funcionario explicó que, si bien puso el foco en mejorar la seguridad de toda la provincia, también se ocupó de que, por ejemplo, la Línea 137 se consolide en el trabajo contra las violencias.

En materia de seguridad, profesionalizar la fuerza fue uno de los principales objetivos que se planteó Pérez al inicio de su gestión y aseguró que se logró avanzar en ello, si bien es un trabajo a largo plazo.

En lo que refiere a tecnología afirmó que Misiones, con recursos propios, está avanzando a pasos agigantados en un sistema de video vigilancia en los municipios del interior y Posadas va camino a ser la capital del país con más cantidad de cámaras por habitante.

En relación a lo político consideró que la Renovación llega muy bien posicionada de cara a las elecciones generales del 2023. «Acá se edifica y se construye y hay una clara diferencia del país central. Somos vanguardia realmente en muchas cosas. Creo que la campaña se centrará en mirar simplemente el panorama de quienes están al lado del pueblo de la provincia», manifestó.

Siete años al frente del Ministerio de Gobierno. ¿Qué balance hace?

Es un balance positivo en cuanto al crecimiento que ha tenido el Ministerio de Gobierno en muchas áreas, pero lo que más tiempo insume es la fuerza de seguridad. En las fuerzas logramos un gran crecimiento, tanto en la Policía, como en el Servicio Penitenciario, ya en formación como en educación y esto traerán frutos en el mediano y largo plazo.

¿Cómo esta Misiones en materia de seguridad?

Basta con ver la televisión nacional y darse cuenta que lo que es materia corriente en otros lugares, aquí es excepcional. Delitos, inseguridad siempre habrá, pero Misiones es una provincia segura. Tenemos una sociedad noble, trabajadora, en un lugar complejo, donde Misiones limita con dos países (Paraguay y Brasil), pero las decisiones acertadas de la provincia hacen que se resista el avance de la inseguridad.

El Gobierno de Misiones ha invertido mucho en cámaras de video vigilancia. ¿Cómo estamos en relación con otras provincias?

Posadas se convertirá en la capital del país con más cámara por habitantes. Es el master plan que tenemos. Campo Grande tiene un sistema de video vigilancia recientemente puesto en función, al igual que San Pedro, luego viene Puerto Iguazú y Jardín América, es decir que en la medida que la coyuntura nos permita seguiremos invirtiendo con fondos del pueblo de la provincia. Es un sistema de tecnología que hoy en el mundo no podés eludir si querés acompañar la evolución del mundo y de la seguridad. Una cámara de video vigilancia equivale a ocho funcionarios en una manzana. Resuelve conflictos, disuade y el trabajo articulado entre estos equipos y las fuerzas que están en la calle hace que el resultado sea más efectivo.

¿El trabajo de prevención con capacitaciones a motociclistas está dando buenos resultados?

El diagnóstico que se tiene, realizado por gente que está en la materia hace mucho tiempo, es que en el país se conduce mal. Además no se respetan las normas de tránsito. De Posadas a Puerto Iguazú, por ejemplo, en ningún lugar de la ruta se puede ir a 120 kilómetros por hora, sin embargo casi todas las infracciones que se constatan, superan el límite permitido. Se conduce mal en todas las rutas. Lo que hicimos, además de la difusión, es un trabajo de concientización con imágenes fuertes. Estamos llegando a escuelas con un programa de capacitación para que cuando los chicos, el día que tengan que sacar su licencia de conducir, vengan con una preparación previa.

Los números no son buenos, se trata de trabajar con infraestructura, reglas claras y sabiendo que puedo ser sancionado si cometo una infracción, después están los detractores de las sanciones, pero piden la presencia del Estado en casi todo. La responsabilidad pasa por cada uno de nosotros. Como siempre decimos, violar una norma tránsito puede generar que tu hijo/a o mi mamá, pierda la vida. Soy contrario a los números, ya que bajar los fallecidos implica que sigue habiendo y, si bien es una quimera, hay que trabajar entre todos para que no haya muertos.

Realizamos la capacitación apuntando a las motocicletas porque los chicos en general, cuando ingresan a ser conductores, suelen hacerlo con una motocicleta y muchas veces se pasa de la bicicleta a la motocicleta como si fuera lo mismo y es diferente, además hay muchos vicios en la conducción. Buscamos corregir en estos cursos, también hacemos capacitación en los municipios para los deliverys y abierto a todos. Al final del curso se le entrega un casco, y nos entregan los cascos que muchas veces vemos que no protegen. Tuvimos una muy buena repercusión en cada lugar que vamos.

La Línea 137 cumplió en octubre 9 años. ¿Qué impacto tuvo su funcionamiento en Misiones?

Es un orgullo para todos los misioneros, por la garra y es un equipo compacto. Trabajan con personas que sufren diferentes tipos de violencia. Hacen una enorme tarea, se unificó todo en un solo edificio para llevar una tarea más organizada y podemos decir que son un orgullo para todos los misioneros y para la Nación porque quienes se dedican a esa tarea en el orden nacional, siempre ponderan la tarea que lleva adelante Misiones, de concientización, contención y acompañamiento.

¿Qué evaluación hace del trabajo de la Renovación en estos años en la provincia?

La Renovación se consolidó desde su creación. Ha consolidado a una provincia con un modelo y un norte con una clara identidad. Misiones tiene identidad, no es menor lo que digo, si comparás con otras provincias de la región. El crecimiento que tiene Misiones, la visión hacia adelante. Un chico no necesita irse a Buenos Aires para estudiar, para capacitarte, para trabajar. Misiones es vanguardia en infraestructura, creo que la Renovación le ha dado al misionero la identidad, la certeza y la seguridad de que el Estado trabaja exclusivamente por su provincia. Buscamos que los misioneros vivan con lo suyo, con lo que le corresponde. No es menor que hoy Misiones sea la séptima economía del país, tiene que ver con un trabajo, con un proyecto. Misiones pasó de un proyecto a una construcción clara.

¿Qué perspectiva tiene de la campaña electoral 2023 para Misiones?

La clave es la lectura y la educación de la sociedad. Ven que lo que ocurre en Buenos Aires no ocurre en Misiones. Las peleas que hay en Buenos Aires acá no las hay. Acá se edifica y se construye y hay una clara diferencia del país central. Somos vanguardia realmente en muchas cosas. Creo que la campaña se centrará en mirar simplemente el panorama de quienes están al lado del pueblo de la provincia, mirando, gestionando y donde hay un problema tratar de solucionar. De eso se trata la política. No puede ser solo slogan.