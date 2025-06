El reconocido académico Marcelino García señaló, en el marco del Mes del Periodismo de la Carrera de Comunicación de la UNaM, que mientras «haya alguien dispuesto a decir la verdad, el periodismo todavía tiene algo que ofrecer».

Para el Dr. Marcelino García el periodismo vive en la actualidad una «crisis no solo del oficio, sino también del sentido». «Encender la televisión y a los cinco minutos apagar por encontrar en la pantalla, panelistas que gritan, titulares que compiten por escandalizar, palabras que se pisan hasta vaciarse, hablan de una actividad parece haberse convertido en un espectáculo, y no precisamente, en uno bueno».

«Ya no se trata de informar», afirmó el docente e investigador de la Carrera de Comunicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, sino de «opinar; no de construir comunidad, sino de polarizarla». Y agregó: «A veces se extraña la redacción de antes: las máquinas de escribir, los compañeros serios, el debate cara a cara», lo que Juan Gelman, recordaba con nostalgia en una contratapa de Página/12: «El periodismo como una tarea compartida, reflexiva, artesanal».

Estas reflexiones los compartió en el marco del Mes del Periodismo que, organizado por la Carrera de Comunicación de la FHyCS, que bajo la consigna «Desafíos del periodismo en tiempos de cambios: voces que no se callan», se realiza desde el viernes pasado con la intención de generar disparadores para reflexionar sobre los principales desafíos que enfrenta la profesión en la actualidad.

Ante una Aula Magna llena de estudiantes, docentes, egresados y profesionales de los medios, Marcelino -de reconocida trayectoria académica- señaló que «hoy, lo urgente se come lo importante. La cháchara reemplazó a la investigación, y el ‘Yo opino’ se volvió moneda corriente». Y fue enfático: «La libertad de expresión se confunde con la impunidad de decir cualquier cosa». Y agregó: «Decir la verdad sigue teniendo un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo».

En lo que fue más de una hora de su conferencia sobre los «Márgenes del Periodismo/ Periodismo en los márgenes», dejó disparadores para pensar la crisis por la que está pasando la profesión. Como el de «Sobran influencers, faltan periodistas»; «Sobran voces, faltan ideas»; «El oficio ha sido absorbido por el algoritmo», dejó espacio para entrever que «no todo está perdido».

Y apeló a la historia del periodismo argentino que en su entender está hecha de «palabra y coraje». Citó a Mariano Moreno, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, Osvaldo Soriano, Juan Gelman, profesionales que creían que escribir «era intervenir en el mundo, no sólo comentarlo».

Y en este sentido, afirmó que la crisis es también una «oportunidad para reencontrar la ética del oficio, la responsabilidad frente al lector, el compromiso con la verdad». Y se valió de una frase de David Grossman para decir que «escribir es una forma de no rendirse. Y tal vez, esa sea la misión más urgente del periodismo hoy: no rendirse, no claudicar, no repetir».

Es en sus palabras, es «volver a escribir con sentido. Volver a hablar con responsabilidad. Volver a preguntar, incluso cuando las respuestas no estén claras. Porque mientras haya alguien dispuesto a decir la verdad, el periodismo todavía tiene algo que ofrecer».