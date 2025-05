La renuncia de Gastón Manes a la presidencia de la Convención Nacional de la UCR —en la que denunció la pérdida de la «cohesión doctrinaria» y la «identidad nacional» del partido— fue solo el puntapié inicial de la ruptura. Ahora, su hermano, el diputado nacional Facundo Manes, presentó su propio espacio político.

Se trata de «Para Adelante», un nuevo polo no partidista que busca aunar voluntades opositoras al Gobierno: desde radicales y peronistas no kirchneristas hasta libertarios «desencantados» y ex PRO. El objetivo, en sus palabras: enfrentar «populismos de derecha e izquierda».

El neurocientífico confirmó a Infobae que el espacio apunta a las elecciones del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires -legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares- y a los comicios nacionales del 26 de octubre: «En Capital y la Provincia, para empezar. Pero va a haber un efecto en todo el país».

La presentación fue este viernes al mediodía en la Casa Museo Sarmiento, en el Delta del Tigre, un escenario cargado de simbolismo por haber sido la residencia de descanso del prócer. «A Sarmiento le decían el loco, pero era un loco constructivo, no uno destructivo», comenzó diciendo Manes.

Durante su discurso de lanzamiento, duramente crítico de la gestión libertaria, el diputado definió al presidente como el «jefe de la casta política» y un «títere de la oligarquía nacional». «Muchos dicen que Milei es un gran funcionario del gobierno de (Santiago) Caputo», sostuvo.

Al igual que lo había hecho su hermano durante su carta de renuncia -en la que aseguró que en el partido radical primaba un «sálvese quien pueda», en lugar de un «nadie se salva solo»- Manes opinó: «Los radicales se olvidaron de Alem, Yrigoyen, Frondizi. Se olvidaron de Alfonsín. Los peronistas se olvidaron de Eva y Perón».

También habló de un «acuerdo indisimulable» entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA). En esa línea, sostuvo: «Milei es igual que Cristina, pero de derecha. Somos los únicos adversarios».

Ante la consulta de este medio sobre si buscará renovar su banca en Diputados, respondió: «Apunto a que haya una oposición que gane la elección, porque el kirchnerismo ya decidió que Milei sea reelecto».

Si bien evitó dar nombres de posibles figuras para el armado, aseguró que «la mayoría» de los diputados de Democracia Para Siempre apoyan la decisión de formar un nuevo espacio.

Entre los invitados al lanzamiento de «Para Adelante», se ubicaron: Pablo Juliano, presidente del bloque de diputados nacionales de Democracia para Siempre; los intendentes radicales Salvador Serenal (Lincoln) y Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino); Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina; los rectores de las universidades nacionales de Rosario y Mar del Plata, Franco Bartolacci y Alfredo Lazaretti; además de referentes provenientes del PRO.

En la previa del evento, pudo saber este medio, Manes se reunió con Julio Zamora, intendente de Tigre, con quien mantiene un buen diálogo.

El movimiento busca posicionarse en contra de la casta y sostener el perfil de outsider de Manes, presentándose como una alternativa frente a la clase dirigente tradicional. Y es que, según un reciente estudio de la consultora Escenarios, el 80% de la ciudadanía cree que existe una casta política, pero no identifica al neurocientífico como parte de ella.

«Los radicales históricos van a estar acá. Va a haber muchos que están en contra de lo que hace la dirigencia provincial y De Loredo, que están chupándole las medias a Milei», agregó.

La renuncia a la Convención

Gastón Manes presentó esta semana su renuncia a la presidencia de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) con fuertes críticas al presente del partido.

En una carta dirigida al presidente del radicalismo, el senador Martín Lousteau, y a los afiliados, expresó su decisión de abandonar tanto su cargo como convencional nacional por la provincia de Buenos Aires como la presidencia de la Convención Nacional.

Según la carta, a la que accedió Infobae, la renuncia responde a su percepción de que el partido ha perdido «su cohesión doctrinaria y su identidad nacional», elementos que considera fundamentales para el radicalismo.

De acuerdo con la misiva, Manes afirmó que su decisión no fue tomada a la ligera, sino tras un proceso de reflexión que lo llevó a constatar lo que describió como una «deriva» en el partido. Según el texto, el dirigente lamentó que la UCR haya dejado de ser una comunidad de pensamiento y acción para convertirse en una «confederación de posturas provinciales», donde predominan las urgencias locales y los pactos circunstanciales.

«En lugar del ‘nadie se salva solo’ ha primado un ‘sálvese quien pueda’. Lo que alguna vez fue una comunidad de pensamiento y acción, se ha visto reducido a una suerte de confederación de posturas provinciales, cada uno con sus urgencias, con sus lógicas locales y con sus pactos circunstanciales. No juzgo: constato. No ha primado una voluntad que exprese lo que alguna vez fuimos: un partido de ideas, no de circunstancias», afirmó en su carta.

