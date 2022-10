«En la antigüedad, la palabra ‘maternidad’ no existía ni en griego ni en latín; aunque la función materna estaba muy presente en las mitologías, no era un objeto de atención serio ni para los médicos ni para los filósofos. En las sociedades rurales y artesanales de la antigüedad y la baja edad media, la prioridad se ubicaba en la renovación de los grupos sociales, de manera que, para compensar la elevada mortalidad, se parían muchos hijos. El papel nutricio de la madre era primordial y orientaba todas sus actividades.

En el siglo XII la aparición del término maternitas fue acompañada de la invención del de paternitas por parte de los clérigos que lo utilizaron para caracterizar la función de la Iglesia, en el momento mismo en el cual el culto mariano tiene una enorme expansión, como si tuvieran necesidad de reconocer una dimensión espiritual de la maternidad sin dejar de despreciar la maternidad carnal de Eva. El papel educativo de la madre comenzó a tomar forma, estrechamente determinada por la Iglesia.

En la ilustración, la maternidad espiritual y la carnal parecen aproximarse, comenzando a formularse un modelo terrenal de la ‘buena madre’, siempre sumisa al padre, pero valorizada por la crianza de los hijos. La salud del cuerpo comenzó a ser tan importante como la salud espiritual, y comienza a construirse la idea del amor maternal como un elemento indispensable para el recién nacido y se va perfilando como un valor de la civilización al mismo tiempo que como código de buena conducta». (Palomar Verea, 2005)

Introducción

Una mujer estuvo un año buscando ser madre, se preparó, asistió a varios cursos, leyó varios libros, al año había nacido su hijo tan esperado, luego de 10 días, después de una larga tarde con su bebé que no paraba de llorar, su marido llego de trabajar y encontró al bebé llorando en su cuarto, ¿y ella?, ella lloraba encerrada en el baño. Este relato es de hace 10 años atrás, cuando no se hablaba de la psicología perinatal.

Este tipo de conducta se etiquetaba como negligencia materna, por eso el nivel de culpa era muy alto, y se vivía en silencio. Siglo tras siglo cualquier indicio de debilidad materna generó culpa y vergüenza en quienes se encontraban maternando.

Las madres están exhaustas, esa es la palabra, las madres sienten mucha vergüenza en reconocerlo, porque hay una carga social de sobre idealización, que opera de manera opresiva, las madres están cansadas, tristes, muchas veces.

Muchas mujeres hoy manifiestan que aman a sus hijos, pero no aman la maternidad, al menos no todo el tiempo, muchas madres quisieran un fin de semana, un día, una hora a solas, sin hijos, y eso, para muchas de ellas, no es posible.

A muchas mujeres le cuentan un cuento romántico de la maternidad, suena mas o menos así «hay un instinto en vos, que viene en tus genes y se enciende cuando quedas embarazada, y desde ese día todo es amor incondicional, y te crece una fuerza inmensa que hace que puedas con todo, que nunca estés cansada y que sonrías siempre».

Y la realidad es la siguiente: no hay un instinto en las mujeres para desarrollar la maternidad, este rol es una construcción socio cultural que se vive y se exige de diferentes maneras en diferentes culturas, y el sostén y apoyo que tenga una mamá a su alrededor es imprescindible para maternar.

Las madres se agotan, se cansan, se disgustan con sus hijos/as, quieren (necesitan) momentos a solas, y eso no las hace malas madres.

Hay madres a las que no les gusta jugar, madres que jamás jugaron y no las hace malas madres, sin embargo, los modelos de madres que se imponen culturalmente, las hacen dudar constantemente de su rol.

Ética del cuidado

Las madres son juzgadas si salen a bailar con amigas, si bebe alcohol, si tienen novio, si suben una foto en biquini, si realizan actividades, si disfrutan por fuera de su rol materno.

Las madres cargan con el 70% del hogar, muchas veces con la totalidad.

Luego de un divorcio o separación, las mamás quedan al cuidado de sus hijos/as, generalmente durante toda la semana, en la cual realizan un sinfín de actividades en pos de la calidad de la crianza de sus hijos: llevar y traer de la escuela, reuniones escolares, tareas y compras semanales para actividades escolares, llevar y traer de actividades extra escolares (un promedio de dos actividades más), llevar y traer de cumpleaños (incluyendo comprar el regalo), sumado al trabajo que tienen, en el mejor de los casos, deja como saldo la imposibilidad de tener tiempo de descanso y ocio. Teniendo en cuenta que si tienen mas de un hijo/a las tareas y la economía se multiplica.

«Es muy sacrificada la vida de madre y siempre hay un faltante. El año pasado tenía ataques de pánico por el miedo a morir ¿Qué pasaría con mis hijos si muero? Ese miedo me enloquecía, estoy solo yo para ellos».

A menudo aparece este relato en la clínica el miedo a morir, latente, por el miedo a la crianza (abandono) de sus hijos.

Son muchos los padres que anulan de un día para el otro su rol, dejando una huella profunda en los niños, así que los gastos del mes, muchas veces se suma el tratamiento psicológico.

¿Otro modelo es posible?

¿Se habrán ocupado las madres durante demasiado tiempo del cuidado de los hijos/as? ¿Será este motivo suficiente para que los papás descansen en su 20% mensual, desatendiendo situaciones adversas como una gripe que requiere la compra de varios medicamentos, reuniones que se contraponen con el trabajo, el auto o la moto que se rompió o necesita un mecánico?

Hasta cuando los hijos podrán ser la excusa en la que miles de padres se escudan para señalar y juzgar a sus ex parejas cuando salen con amigas, cuando deciden comenzar a estudiar o simplemente tomarse un día entero para descansar.

Los nuevos tiempos no están por llegar, ya llegaron, y es necesario poder revisar roles y patrones obsoletos.

Tal vez es momento de dejar de dar por hecho que es la madre quien debe tener el cuidado parental en la semana, porque tal vez muchas de ellas estén comenzando a querer algo diferente, con el mismo amor, pero con más ganas.

De cualquier forma, quisiera trasmitirles a todas aquellas mamás que estén leyendo el artículo, que en algún punto se sientan identificada, que les ha tocado un rol muy difícil, que conlleva un trabajo diario que nunca acaba, y que tienen permitido crisis de llantos, explosiones, momentos de enojo, de mucha tristeza, y que si al final del día aún están de pie, lo están haciendo bien, pero es necesario estar bien para poder criar y sostener a otro/a.

¡Si son felices ya son exitosas!

Todo lo demás se aprende a lo largo del camino.

Escribe Natalia Pino Roldán, Licenciada en Psicología (MP 360)