El ex presidente Mauricio Macri dijo durante una visita a la provincia de Mendoza que el coronavirus es «una gripe un poquito más grave» y horas después salió a pedir «disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares», al reconocer que cometió «un error».

Macri presentó su libro «Segundo tiempo» y luego brindó una serie de entrevistas a la prensa local, con dos ejes centrales: el manejo de la pandemia por parte del Gobierno y las elecciones legislativas de este año en las que la coalición opositora atraviesa por una fuerte disputa interna.

«Nunca he creído realmente que esta gripe un poquito más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir», soltó el ex presidente que ya le había quitado relevancia meses atrás a la pandemia que, en la Argentina, ya cuenta con 88.247 víctimas fatales.

Macri se expresó así al hablar sobre su vacunación en los Estados Unidos, lo cual definió como una «una contribución» y explicó: «No usé una vacuna de las que entraron a la Argentina, y no la hubiese usado. Yo lo que dije es: ‘En vez de que está por llegar mi turno, que son los mayores de 60, voy a aprovechar y me vacuno acá así libero una vacuna’. Fui y pagué mi vacuna».

El ex mandatario aseguró que si la pandemia hubiese ocurrido durante su gestión no habría tenido problemas con la adquisición de vacunas y señaló: «Hubiese comprado todas las vacunas que había disponibles porque si un día de país cerrado cuesta miles de millones de pesos o más de cien millones de dólares, cómo no vas a comprar todas las vacunas».

En la misma línea, subrayó: «un técnico del Conicet dijo que si hubiésemos vacunado como los chilenos tendríamos 30 mil muertos menos. Y en adición a eso, la cantidad de días que no hubiéramos estado cerrados, provocando la destrucción de la salud psicológica, mental, física, económica de la población».

«Realmente el manejo de la pandemia ha sido una desgracia para los argentinos. La cuarentena eterna ha destruido una parte del país», agregó el ex jefe de Estado y referente del PRO.

Sin embargo, horas después Macri utilizó su cuenta de Twitter para aclarar sus dichos por la polémica generada en torno a su frase sobre el coronavirus y señaló: «Pido perdón por el error que cometí ayer al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares. De ninguna manera minimizo el impacto mundial del COVID y el sufrimiento que ha causado».

«Aprovecho este tweet para aclarar el sentido de mis palabras. Lo que quise decir es que la enfermedad no se puede usar como una excusa para que el Gobierno avance sobre las libertades de las personas y avasalle institucionalmente a la República», agregó el ex presidente.

Y en el mismo sentido, remarcó: «La pandemia no justifica que el gobierno destruya las vidas, el trabajo y la educación de los argentinos. Paralizaron al país pero la Argentina aparece en el último puesto del ranking de gestión de la pandemia».

Medio término

Luego, en una entrevista con un matutino mendocino, Macri se refirió a las elecciones legislativas y envió un mensaje hacia el interior de la coalición opositora: «Creo que tenemos que tener foco en que el 2021 es el 2021, no es el 2023. No adelantemos eso porque es un error».

«Lo que yo les pido a todos es tratar de conciliar, si no se puede, hagamos algo respetuoso. Pero focalicémonos en que esto va en serio, esta es la elección más importante en casi 40 años».

En este sentido, Macri dijo que le parece «muy bien» que haya «muchos líderes en Juntos por el Cambio con vocación de protagonizar, muchos candidatos a presidente, a gobernadores, intendentes, pero hoy se discute la República, las libertades, que haya democracia, que haya 2023».

«Tenemos que estar compactos, unidos, evitar las internas donde se pueda acordar y donde haya que hacer internas, que sean constructivas. El sistema de enfrentar al otro diciendo que es feo y malo no sirve», agregó el ex presidente.

Fuente: Noticias Argentinas