En el lanzamiento de su libro «Primer tiempo», el ex presidente Mauricio Macri aseguró este jueves que Juntos por el Cambio volverá al poder en 2023, al tiempo que lanzó duras críticas al gobierno de Alberto Fernández y sostuvo que él heredó «un Estado nacional quebrado, en términos de coronavirus, asintomáticamente».

Acompañado por los principales dirigentes de la oposición, Macri dijo que el actual gobierno está tomando «medidas que profundizan la crisis» y consideró que esa situación podrá «permitir que Juntos por el Cambio vuelva al poder con una enseñanza adquirida y hacer el paquete de reformas» que necesita el país

«En el 2023 no va a haber esa situación asintomática del país, se están tomando medidas que profundizan la crisis», señaló Macri durante su exposición en el Centro de Exposición de la Ciudad.

Allí, Macri recibió preguntas que le formularon por teleconferencia el escritor peruano Mario Vargas Llosa y el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti.

Vargas Llosa le consultó si se arrepentía del «gradualismo» implementado en su gobierno, y Macri respondió que esa decisión no fue acertada, pero dijo que al momento de asumir Juntos por el Cambio tenía la «debilidad» de no contar con mayorías en el Congreso.

En otro orden, Macri dijo que «ser el cambio es saber dialogar y Juntos por el Cambio expresa eso», al tiempo que llamó a «transformar la realidad».

«Es un libro con mucha sinceridad y honestidad, siento que este libro tiene que ser un aporte para muchas cosas y en muchos planos», entre ellos «defender la democracia, la República y las libertades», subrayó el líder del PRO.

«Con ese nivel de política exterior seguro que hoy teníamos igual o mas vacunas que Chile para todos los argentinos», enfatizó.

El ex jefe de Estado encabeza la presentación del libro en el Centro de Exposiciones de la ciudad de Buenos Aires, adonde llegó la primera plana del espacio opositor para darle su apoyo.

Al lugar llegaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del PRO, Patricia Bullrich; la ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal; el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; el auditor general de la nación Miguel Ángel Pichetto; y el senador nacional Martín Lousteau, entre otros. También estaban en el evento la ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso, Maximiliano Ferraro, Waldo Wolff, Julio Garro, Esteban Bullrich, Maximiliano Guerra, diputados y ex funcionarios.