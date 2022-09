Mauricio Macri reapareció y tiró para todos lados. Sin filtro, el expresidente cuestionó la ampliación de la Corte Suprema y dijo que nadie va a querer invertir en un país con un máximo tribunal «más grande que un equipo de fútbol»; se negó a un posible encuentro con Cristina Kirchner; esbozó un plan para que vuelvan las AFJP y privatizar Aerolíneas Argentinas; y aseguró que es difícil ser oposición, porque hay un Gobierno que los “psicopatea”.

Que la Corte no sea un equipo de fútbol

Dentro de las primeras definiciones, Mauricio Macri se refirió a la media sanción que dio el Senado para la ampliación de la Corte Suprema de 4 a 15 miembros, con paridad de género y una visión federal, y aseguró que “este tipo de leyes condena al país a la pobreza, porque la inversión radica en la confianza y la confianza la dan las instituciones”.

Macri aseguró que no genera confianza un país que tiene una Corte “más grande que un equipo de fútbol”. Complicada metáfora deportiva, si se tiene en cuenta el reciente escándalo desatado por los jueces y fiscales que compartían tribunal, causas donde se investiga a la vicepresidenta y partidos en la quinta del expresidente.

Además, aseguró que la iniciativa, apoyada por 35 senadores y sellada por la ausencia de la oposición, “es una demostración de la falta de conciencia sobre la realidad que tiene la vicepresidenta y de su agenda personal, que ha llevado a que estemos gobernados por gente que se juntó para agarrar el poder de vuelta sin una idea de futuro, sin un plan, sin un rumbo”.

No volver con un «populismo light»

Consultado sobre una posible candidatura, Macri aseguró que está contento donde está: “No estoy especulando. Yo sé cuál es la relación que tengo con la gente y se la agradezco porque me lo demuestran todos los días”, señaló.

«Hoy siento que estoy ayudando donde tengo que ayudar, en que haya claridad en las ideas. Siempre es importante el quién, pero el para qué es más importante que nunca. No podemos volver creyendo que se puede hacer un populismo light. Tenemos que ser libres en todo. No podemos seguir teniendo un Estado que nos asfixia, que nos carga de impuestos, que nos roba nuestro trabajo», añadió.

El guiño a las AFJP y la insistencia en privatizar Aerolíneas Argentinas

El exmandatario aseguró además que en un “segundo tiempo” podría promover una privatización del sistema jubilatorio al ponderar el sistema de las AFJP. El opositor lo hizo al asegurar que al kirchnerismo “le llevó mucho tiempo demoler el país”. Y enumeró: «Teníamos reservas, había AFJP que habían ahorrado plata, había gas y petróleo en cantidad. Todo eso desapareció”.

Con el mismo tono, Macri valoró el rol de las líneas aéreas low cost y dijo que llevaron a los argentinos “a todos lados, a tarifas más baratas que Aerolíneas”. Sobre la línea de bandera, dijo que el Estado destina millones de pesos para sostenerla y que “menos del 40 por ciento de la gente piensa que Aerolíneas debe seguir siendo del Estado».

«¿Diálogo? No. ¿Para qué?»

En otro tramo de la entrevista, el expresidente, que reveló que está preparando un libro titulado “Para qué”, donde se explaya sobre su experiencia de liderazgo, se manifestó reticente a mantener un encuentro con Cristina Kirchner para calmar la tensión política que vive el país, sobre todo, después del intento de magnicidio del pasado 1º de septiembre.

“Si nos vamos a sentar para hablar de esa agenda, sentémonos. Pero si vamos a sentarnos para hablar de cómo maniatar a la Justicia, de cómo demoler aún más nuestro sistema institucional que es frágil, que por eso no tenemos un nivel de inversión como el que tendríamos que tener para la potencialidad de nuestra gente, no”, dijo.

No dejarse correr por un «discurso progre cínico»

Macri además negó que la oposición y los medios de comunicación tengan un vínculo con la violencia política que existe en el país: “No me agredan más, dicen. Y ellos son los que agreden. Ustedes son los que difunden discursos de odio, que tiraron toneladas de piedras. ¿Estar en contra de ustedes es predicar odio?”.

Y lanzó un particular mensaje para los propios: “Ahí le digo a nuestros dirigentes que tengamos convicción, no vayamos para atrás. No nos dejemos correr con un discurso progre cínico que solamente ha traído pobreza a la Argentina».

«Cavallo tiene razón»

Finalmente, Mauricio Macri aseguró que “lamentablemente, nadie está gobernando” el país y que “Argentina está a la deriva”. Inmediatamente, le dio la razón al exministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa: “Cavallo tiene razón, estamos al borde de un rodrigazo”.

“Hoy lo que tenemos es un nuevo jugador en la cancha que salió de un lugar secundario en la coalición a tener un cierto protagonismo que va creando parches todos los días sin resolver ningún tema de fondo. Esto está en una situación límite y no hay conciencia”, lanzó en contra del actual ministro de Economía, Serigo Massa.

Sin mucho lugar a la autocrítica, finalizó: “El recorrido de estos dos años y medio ha sido enterrar la Argentina, destruir todo lo que sí habíamos logrado ordenar y mejorar. Y las cosas que nosotros no habíamos logrado ordenar las empeoraron. Más pobreza, más inflación, otra vez estamos sin reservas el Banco Central. O lo restablecemos con el gobierno el año que viene o no hay futuro”.

Fuente: Página12