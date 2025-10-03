La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) celebró este viernes, como cada año, el Día del Trabajador y la Trabajadora Vial, que es el 4 de octubre y el Día del Camino, que se conmemora cada 5 de octubre. En una reunión encabezada por el presidente de la entidad, Ingeniero Sebastián Macias, se destacó a los distintos planteles del organismo por su labor cotidiana en la institución.

La ocasión sirvió además como una suerte de despedida del titular del organismo, quien en diciembre asumirá como diputado provincial y cuenta con más de una década de trayectoria en Vialidad Provincial.

En la oportunidad, Macias, quien cumplirá 6 años al frente de la DPV, destacó a los trabajadores viales como sostén principal del trabajo de la institución y remarcó el compromiso de cada equipo para con la labor de la entidad.

En un emotivo mensaje hacia los presentes, Macias reflexionó: “en este momento es difícil expresar todo lo que siento, los caminos van marcando otra mirada y por cuestiones laborales hoy debo alejarme, voy a extrañar, pero no voy a estar distante. Este paso por Vialidad de tantos años me marcó la vida para siempre, quiero agradecerle a cada uno de ustedes”.

Cada año, las celebraciones por el Día del Camino y el Día del Trabajador y la Trabajadora Vial se organizan incluyendo a la familia vial misionera, con reconocimientos que van desde la tradicional ofrenda floral en el Cementerio La Piedad de Posadas para quienes ya no están, hasta campeonatos deportivos, pasando por entrega de reconocimientos a quienes completan sus bodas de plata en la entidad y torneos de pesca, truco y loba.

Las celebraciones no se limitan a Casa Central, sino que son extensivas a las Unidades Regionales de toda la provincia, unas quince dependencias territoriales que están estratégicamente distribuidas en la geografía misionera.