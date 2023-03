El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este miércoles que en las periferias de las ciudades brasileñas es más necesaria la presencia del Estado y de sus servicios básicos de calidad en lugar de una presencia policial agresiva.

«Espero que logremos la proeza de entender que no es necesaria más policía en las periferias, sino más Estado. Que el Estado intervenga en la calidad de la educación, del transporte, la salud y la calle donde viven, en el sistema cloacal, en el agua potable. No es el policía mal pago el que va a resolver la violencia en este país, hay que crear condiciones», aseguró Lula al relanzar el Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía, que tiene como uno de sus ejes la prevención y el enfrentamiento de la violencia contra la mujer.

El mandatario también sostuvo que es necesario que el gobierno federal active sus resortes para ofrecer defensores públicos a los presos más pobres que llevan meses o años sin sentencias y que actúan dentro de las prisiones como miembros de organizaciones criminales.

«Queremos crear una policía nueva, para que los actuales sean más calificados y saber que la solución no es detener a una persona. Cuando se detiene a un joven de 18, 19 años por un delito menor se lo junta con otros presos y no se le da la chance de recuperación. Entonces saldrá peor de lo que entró. Entró quizás por algo que no tenía claridad y sale siendo un ser humano violento», afirmó en el Palacio del Planalto.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flavio Dino, exgobernador de Maranhao, exjuez y miembro del Partido Socialista Brasileño, afirmó que la seguridad no puede sólo formar parte de la agenda de la derecha.

«La seguridad no puede no ser un tema de la izquierda. Tengo 40 años de militancia y puedo decirlo tranquilamente. Estamos haciendo un reposicionamiento en la relación con la seguridad pública. Son los más pobres los que necesitan del Estado y de la ley. Los más pobres son los que más sufren la inseguridad», aseguró.

Para diferenciarse del discurso de mano dura y armamentismo del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), Dino aseguró que «la seguridad no es un tema de la derecha, no es un tema de los más ricos».

«No podemos hacer demagogia con la seguridad, captar votos con terror, el miedo es brazo del fascismo, nosotros somos profetas de la esperanza y de paz», aseguró en el acto en el que estuvo presente y fue aplaudida una agente policial de Brasilia que fue agredida al intentar detener a los bolsonaristas que intentaron un golpe de Estado el 8 de enero.

Según el Ministerio de Justicia, el programa de seguridad ciudadana relanzado hoy prioriza a los grupos sociales considerados más vulnerables, con acciones que fomentan la igualdad racial, apoyan a las víctimas de delitos y combaten la violencia contra las mujeres.

El programa sigue los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de reducir la tasa nacional de homicidios a menos de 16 muertes por cada 100.000 habitantes para 2030.

Lula y el ministro participaron de la entrega de vehículos que serán utilizados en las comisarías de la mujer y en las patrullas Maria da Penha, la mujer por la cual existe la ley contra la violencia doméstica.

Fuente: Télam