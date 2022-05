El expresidente Luiz Inácio Lula da SIlva, favorito en las encuestas a vencer las elecciones del 2 de octubre, defendió hoy su estrategia electoral de abrir el diálogo a los dirigentes y sectores que apoyaron «el golpe» que destituyó a la Dilma Rousseff del Gobierno en 2016.

«Obviamente yo no hago política detenido en el tiempo y el espacio. Hago política viviendo el momento que vivo y ahora estoy hablando con muchas personas que participaron del golpe contra Dilma. Porque si no se conversa no se hace política», afirmó Lula a la Radio Bandeirantes.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) está conformando una alianza con varios partidos en diferentes estados para conformar una coalición que pueda tener una mayoría parlamentaria en caso de vencer en las elecciones del 2 de octubre.

Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y logró lanzar a a Rousseff a la Presidencia, negoció con sectores que apoyaron el juicio político para conformar una alternativa electoral para vencer al presidente Jair Bolsonaro.

En ese sentido, Lula dijo que su compañero de fórmula, el exgobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, quien en la época era un opositor a Rousseff, no participó de la arquitectura del impeachment.

«Decir que Alckmin apoyó el golpe no es verdad. No solo era contrario al impeachment como mandó a pedir a un abogado un parecer sobre contra el impeachment. Alckmin es un hombre de bien y un compañero que ayudará a arreglar este país», afirmó Lula.

Alckmin era Gobernador de San Pablo cuando explotó el movimiento del juicio político a Rousseff por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

El PSDB, que en ese momento respondía al dirigente Aecio Neves, financió a los abogados que elevaron a la acusación contra Rousseff por delitos fiscales provocados por alteraciones en el el presupuesto.

Lula se encuentra a 21 puntos de ventaja de Bolsonaro según la última encuesta de Datafolha, con chances de vencer en la primera vuelta electoral, ya que tendría más del 50% de los votos válidos.

Fuente: Télam