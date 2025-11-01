Una denuncia de la Fiscalía de Río de Janeiro detalla cómo operaba la cúpula del Comando Vermelho en el complejo de Penha. Mensajes de WhatsApp, audios y publicaciones en redes sociales exponen jerarquías, castigos brutales y vínculos con miembros de la Policía Militar.

La Operación Contención, realizada esta semana en los complejos de Penha y Alemão, dejó un saldo de más de 120 muertos, entre ellos cuatro policías, en lo que se considera la acción más letal en la historia de Brasil.

La ofensiva se basó en una denuncia del Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) que revela el funcionamiento interno de la poderosa facción Comando Vermelho, incluyendo su estructura jerárquica, el control territorial, la compra de armas y los métodos de castigo a quienes desobedecían sus órdenes.

El documento, obtenido por BBC News Brasil, menciona 69 acusados —la mayoría por asociación para el tráfico de drogas— y tres imputados por tortura. Hasta el momento, las autoridades informaron que 99 personas murieron, de las cuales 42 tenían órdenes de arresto pendientes, y que 113 fueron detenidas.

La cúpula criminal

La investigación del Grupo de Actuación Especializada en Combate al Crimen Organizado (GAECO) expone una cadena de mando encabezada por Edgar Alves de Andrade, alias Doca o Urso, y Pedro Paulo Guedes, conocido como Pedro Bala.

Doca —actualmente prófugo— es descrito como “la principal dirigencia criminal en ascenso” de Río de Janeiro. Su residencia, según la denuncia, estaba custodiada por guardias armados con fusiles.

Los mensajes interceptados muestran que “nadie da un tiro sin orden del Doca o del Bala”.

Debajo de ellos operaban Carlos Costa Neves, alias Gardenal, y Washington César Braga da Silva, conocido como Grandão o Síndico da Penha.

Gardenal coordinaba la expansión del grupo hacia Jacarepaguá, territorio dominado históricamente por milicias, y organizaba la compra de armas, drones y vehículos de lujo. En redes sociales llegó a mostrar fotos con fusiles, joyas y un Porsche Taycan circulando por la favela.

Grandão, en tanto, administraba “el personal del tráfico local”, asignando turnos, vigilancias y hasta regulando la conducta en eventos comunitarios. En un mensaje de WhatsApp advirtió:

“Se prohíbe la entrada de cualquier amigo armado con rifle (…) El evento es para que los residentes lo disfruten; participemos con prudencia e inteligencia”.

Torturas y ejecuciones

Las pruebas incluyen audios y videos estremecedores de torturas y asesinatos ordenados por los líderes.

En una grabación atribuida a Gardenal, se escucha la orden de ejecutar a un vendedor de drogas frente a todos por perder un cargamento.

Otro acusado, Juan Breno Malta Ramos, alias BMW, habría dirigido un grupo de sicarios llamado Grupo Sombra y ordenado castigos violentos.

Entre las imágenes presentadas figuran una mujer dentro de un cubo con hielo —acusada de “causar problemas en el baile”— y un hombre arrastrado por un auto mientras suplicaba perdón, identificando a BMW entre gritos.

Según la denuncia, durante la agresión aparecía en videollamada Gardenal, lo que evidenciaría su vínculo directo con el castigo.

El documento también señala que el grupo reclutaba adolescentes para tareas delictivas, incluso cerca de escuelas, afectando la vida cotidiana de estudiantes y docentes.

Colaboraciones y corrupción policial

La Fiscalía sostiene que había colaboración entre narcotraficantes y la Policía Militar.

Un mensaje revela cómo un comandante pidió ayuda a Grandão para recuperar un auto robado, lo que se concretó tres días después.

Consultada por la BBC, la Policía Militar informó que su departamento de asuntos internos “coopera plenamente con la investigación”.

El oficial implicado continúa en funciones en la favela Rocinha y percibe un salario mensual de 26.600 reales (unos US$4.950).

La denuncia también menciona pagos de hasta 15.000 reales a agentes policiales para liberar a miembros detenidos y el uso de una pizzería como fachada para lavar dinero.

Además, Gardenal habría negociado vehículos robados “a precios muy inferiores al mercado”, según el MPRJ.

La investigación describe un entramado criminal que combina violencia extrema, ostentación de riqueza y redes de corrupción, revelando la profundidad con que el Comando Vermelho penetra en las instituciones y la vida cotidiana de Río de Janeiro.

Fuente: BBC News Brasil