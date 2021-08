La Subsecretaría de Ordenamiento Territorial avanza a paso firme con capacitaciones orientadas a poner en valor la planificación en los municipios misioneros. El trabajo que inició el año pasado ya cubrió el 40 por ciento de las comunas de la tierra colorada.

“El ordenamiento, la planificación territorial, es un proceso técnico y político que consiste en organizar los usos y ocupaciones del territorio, siempre teniendo en cuenta las oportunidades y limitaciones que presenta ese territorio”, explicó en una charla con ENFOQUE la Arq. Luciana Rovira, directora general de Planificación Territorial.

En la misma línea, precisó que la planificación “es la identificación de qué tiene, qué existe y cuáles son las áreas más importantes que presenta ese territorio y comenzar a identificarlas. Identificar cuáles son las áreas urbanas, cuáles son las rurales, si existen áreas de conservación y preservación, y a partir de ahí una vez identificados, la intención es que las acciones que realizamos sobre el territorio generen el menor impacto sobre ese territorio”, apuntó.

Respecto a la importancia de la planificación para los municipios, la arquitecta indicó que “lo importante es que ellos (los intendentes) tomen conciencia de su territorio y que empiecen, una vez identificado, a trabajar en consecuencia de esto”.

“Una de las primeras acciones en las capacitaciones es justamente la zonificación, conocer cuáles las áreas urbanas, rurales, etc. Y ver también hacia donde tiende el crecimiento que es fundamental para que ese territorio no crezca de manera dispersa, porque eso también genera mayores recursos a los municipios. No es lo mismo un municipio que está más compacto, donde los servicios que debe prestar al ciudadano esté de una manera más compacta, a que ese territorio este más disperso”, observó.

Un dato destacado por Luciana Rovira es que el trabajo de planificación en los municipios también contempla la mirada ambiental.

“Nosotros acá en la provincia tenemos una mirada ambiental muy fuerte, los análisis que se hacen no son territoriales, también son ambientales, porque claramente consideramos esa gran biodiversidad que tiene nuestra provincia y por ende nuestros municipios, los cuales están rodeados de esta biodiversidad. Entonces la idea también en esta planificación es identificar estas tendencias de crecimiento que no perjudiquen estás áreas naturales. Y también contemplar toda la parte rural y ver como ir compensando la parte productiva con el desarrollo de la ciudad”, explicó.

Consultada sobre esta importancia de la planificación y de sí los intendentes entendieron este valor, la directora general de Planificación Territorial manifestó que luego de las capacitaciones que realizaron en los municipios “tanto los técnicos que participaron de los cursos, como los jefes comunales, empezaron a tomar conciencia y empezaron a solicitar ayuda para comenzar a planificar, incluso en cosas más especificas, como para el asentamiento de una zona industrial o la instalación de un hospital”, ejemplificó.

Destacó, asimismo, que “los municipios empezaron a tomar conciencia del valor de la planificación. Eso es muy alentador. Hay mucha demanda en pequeñas acciones. Todo suma. Los planes de ordenamiento son trabajos a largo plazo, grandes y que necesita de equipos técnicos de los municipios. Por eso es que incentivamos a las comunas a que empiecen con pequeñas acciones”.

Vale destacar que el Programa de Asistencia Técnica en Ordenamiento Territorial que viene llevando adelante el área que dirige Luciana Rovira, fue declarado de Interés Provincial por la Cámara de Representantes de Misiones.

“Nos focalizamos más en los municipios pequeños y medianos justamente para comenzar a dotar de personas capacitadas en esos lugares, ya que los municipios más desarrollados cuentan con personas más capacitadas, ya que vienen trabajando hace más tiempo. Lo que queremos es que se comience a equiparar y que se empiecen a generar áreas de planificación en esos municipios más pequeños y medianos”, valoró.

Para lograr ese objetivo la dirección general de Planificación Territorial trabajo en capacitaciones muy simples de manera de comenzar a dar conocer la importancia del ordenamiento y la planificación, siempre con la mirada ambiental.

“Con estas capaciones introductorias ya tenemos cubierto el 40 por ciento de los municipios y la verdad que ha sido un trabajo muy satisfactorio, porque después de la capacitación comenzamos a tener solicitudes de trabajos específicos y ahí nos damos cuenta como comienzan a incorporar estos temas en sus municipios”, cerró.