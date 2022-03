Los sueños están para cumplirse, pero todo requiere de mucho trabajo, esfuerzo y sacrificios. De esto lo sabe muy bien Lucas Villalba, quien, a su corta edad de 11 años, fue seleccionado por dirigentes del FC Bayern Munich de Alemania.

El joven arquero del Club Bartolomé Mitre de Posadas demostró todo su potencial en las prácticas desarrolladas hace algunos días en la provincia por parte de entrenadores del club europeo en el marco del convenio de capacitación entre el Gobierno de Misiones y el FC Bayern Munich, en el que muchos jóvenes de la provincia tuvieron la oportunidad de realizar entrenamientos con el fin de brindar oportunidades para fomentar el desarrollo de jugadores de fútbol en la tierra colorada con la visión de una de las instituciones deportivas más importantes del mundo.

“Me empezó a gustar el futbol por mi hermano. Él era arquero y me motivó. Le dije a mi mamá que quería seguir sus pasos y por eso empecé a atajar”, contó Lucas acerca de su atracción hacia la actividad.

Comentó que cuando está cerca del arco siente nervios y que debe ver a la defensa ordenada. “Lo que me pone nervioso es cuando saco, tengo que ver si llego a donde quiero patear o no”, dijo.

En cuanto a su elección por el fútbol expresó: “Me gusta porque está relacionado con mi capacidad física, la altura, la fortaleza. Me gusta mucho entrenar, me emociona entrar a la cancha, me pregunto qué va a pasar, como va a salir el partido, como va a salir el otro equipo”.

Como referente, tiene una gran admiración por el futbolista argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez. “Me gustaría jugar en un equipo grande de Europa, como juega ‘Dibu’ Martínez y ganar un título importante, como la Champions League o el Mundial. Si llego lejos le dedico mis logros a mis papás, quienes me ayudaron, me dieron consejos, me curaron cuando me lastimaba. Así también, a mis profesores, al club y mis compañeros que me apoyaron”, afirmó Lucas.

El pequeño arquero expresó su satisfacción al enterarse que lo habían convocado del FC Bayern Munich. “Cuando me contaron que fui seleccionado en el Bayern me puse muy feliz. Entrené a full para dar lo mejor de mí en la prueba”, resaltó.

Como reflexión, Lucas le dedicó un mensaje a aquellas personas que tienen un objetivo por cumplir: “Hagan siempre lo que les gusta. Siempre intenten seguir los sueños porque los humanos somos capaces de hacer todo y si nos equivocamos lo hacemos bien hasta llegar al objetivo”, enfatizó.

La constancia del entrenamiento

Javier Villalba, papá de Lucas expresó su orgullo frente a la situación actual de hijo: “Es una experiencia novedosa que lo hayan convocado a él para el proyecto de Bayern Múnich. Mis dos hijos ya hicieron deportes desde chiquitos. El más grande ya era arquero y Lucas comenzó a mirar como atajaba su hermano mayor, así eligió ese puesto”.

En este sentido destacó que Lucas tomó la decisión e iniciativa de ir al arco, “nunca fue un castigo para él”, aseguró. Y añadió: “Cuando él empezó a jugar en el club, después lo llevamos a una academia de arqueros, donde comenzó a mejorar su técnica y también su desempeño en los partidos”.

En tanto a la motivación que recibe Lucas por parte de su familia Javier comentar: “Siempre intento hablar con él y decirle que el puesto de arquero es uno de los puestos más difíciles, más complicados, él es el último hombre que intenta evitar el gol. Muchas veces los goles no son por culpa de él, siempre le recalco eso para no desmotivarlo”, comentó.

A su vez, dijo que “muchas veces se compite con un equipo superior donde los delanteros son superiores y tienen más posibilidades de hacer el gol. Siempre es una posibilidad perder. Hay que saber perder y hay que saber ganar”.

Respecto a que el equipo alemán haya citado a Lucas opina: “Es toda una experiencia novedosa que lo hayan convocado para el proyecto del Bayern Munich, es todo un logro. Esto significa que condiciones tiene. Estamos entusiasmados y él está yendo a entrenar todos los días con muchas ganas. Cuando nos enteramos de esta posibilidad en la que el Bayern había firmado un convenio con el Gobierno de la provincia y que iba a dictar capacitaciones, no nos esperábamos que él esté dentro de este proyecto. Es una muy linda experiencia, con mucha intriga al ver como se sigue desarrollando”, destacó.

Boca Juniors y la experiencia futbolística

En 2021, el Club Atlético Boca Juniors visitó Posadas para hacer evaluaciones. Lucas, tuvo la posibilidad de que lo convoquen.

Sobre esta experiencia, Javier comentó “el año pasado Boca vino a hacer evaluaciones en Posadas; cuando terminó nos pidieron volver a verlo en noviembre. Lo llevamos, estuvo una semana y nos pidieron que lo fichemos en Boca para el Torneo Metropolitano”, consideró. Al tiempo que reveló: “En febrero lo llevamos nuevamente y tenemos que esperar que dice el Club de ahora en más”.

En relación a ello sostuvo que “siempre lo incentivo para que entrene, escuche a sus profesores y que no baje los brazos. La constancia del entrenamiento va a hacer que el mejore, eso le inculco”.

Emocionado, Javier expresó sobre el orgullo que sienten él y su esposa por los progresos de su pequeño hijo: “Como padre es algo satisfactorio, nos llena de orgullo. Vamos a estar siempre con él”, cerró.