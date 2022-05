El intendente de Montecarlo, Jorge Lovato, brindó una conferencia de prensa para dar tranquilidad a la comunidad respecto de las usurpaciones que se dieron en los últimos días y dejó en claro que de ninguna manera se avalan por parte del Municipio.

En este contexto, contó que se realizaron todas las denuncias pertinentes e indicó que para estos casos se necesita celeridad en las respuestas por parte de la Justicia.

«Estamos preocupados por la falta de respuestas de la Justicia. Esta es una situación que nos alarma y es una decisión política no avalar ningún tipo de intrusión y usurpación en Montecarlo, principalmente cuando viene incentivado por algunos dirigentes de organizaciones sociales u otras personas ya identificadas se nuestra comunidad», destacó Lovato.

El jefe comunal afirmó que el Municipio entiende perfectamente la necesidad habitacional que hay en la ciudad y que “se está haciendo todo lo que está a nuestro alcance” para que en Montecarlo haya más viviendas y que “en este momento se están construyendo más”.

Respecto de la situación de la ex Fábrica de Té y el ex Vivero, el Ejecutivo municipal adquirió estas propiedades y el título está a nombre del Municipio.

«Queremos aclarar que la gente que vive en esos predios (hace mucho tiempo) no se irá. No vamos a dejar a nadie sin hogar, pero tampoco vamos a avalar la intrusión impulsada por personas mal intencionadas», sostuvo Lovato. Y añadió: «Entendemos las necesidades de la gente y siempre trabajamos para dar respuestas, pero las intrusiones no podemos avalar».

La secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Marisa Sponton, explicó que, los lotes 6A y 70, que años atrás pertenecieron a la empresa ‘Té Montecarlo SA’, fueron adquiridos por el Municipio y actualmente son propiedad municipal con el título e inscripción registral respectivo.

El 25 de abril en horas de la madrugada, un grupo de personas rompieron el alambrado en el lote 6A, conocido como ex Vivero, y se instalaron en el lote con planchas de madera.

Se realizó la denuncia policial ese mismo día, pero no hubo respuesta rápida ni positiva por parte del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico. Esto determinó que esas personas continuaran en el lote y se agregaran algunas más.

Se inició una demanda de desalojo a través del Juzgado de Paz que ordenó correr traslado de demanda.

La policía acompañó la medida que no se pudo cumplir para evitar cualquier situación de violencia y se volvió hacer la denuncia de usurpación con todos los antecedentes, pero ahora en la Fiscalía Penal de Puerto Rico.

A pesar de ello, no hubo resultado alguno hasta la fecha. Solo se decretó una medida de no innovar, que tampoco fue respetada, hecho que también fue denunciado en el mencionado municipio.

“Tomamos conocimiento e hicimos saber al Poder Judicial que el señor Herberto Oscar Sheibe firma convenio de comodatos de lotes que no les pertenecen. Y que la abogada Liliana Rolón está incentivando las ocupaciones. Notificamos al Poder Judicial en tiempo y forma. Hicimos más de cuatro denuncias judiciales por distintas intrusiones y usurpaciones sin respuesta hasta la fecha», expresaron.