Los salarios registados, que incluyen privados y públicos, escalaron 2,4% promedio en agosto, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La inflación en ese mes fue de 1,9%, lo que implica un crecimiento real de 0,5%. Así y todo, continúan perdiendo un 4,74% del poder adquisitivo frente a noviembre 2023, momento en el que asumió su cargo Javier Milei, según la medición de Ámbito.

Los haberes de los empleados privados aumentaron 2,2% generando una mejora real y alcanzaron a igualar el nivel de noviembre 2023. En tanto, los públicos, que fueron los que obtuvieron una mejora de 2,8% también mejoraron su poder adquisitivo, aunque son los más golpeados por las políticas de Javier Milei, no solo por la poda en el empleo estatal -que alcanzó los 53.345 empleos (-10,6%) en julio- sino que ajustó por el salario, que acumulan una caída de 13,22%.

Si miramos la fotografía del 2025, los salarios privados muestran una caída de 0,56%, ya que tuvieron un incemento del 18,8% frente a una inflación acumulada del 19,5%. Los públicos, por su parte, tuvieron una mejora este año, pero venían de una fuerte caída que alcanzó el 14,5% en el primer año. En los primeros ocho meses de 2025, lograron una mejora del 2,5%.

Los salarios no registrados, en tanto, avanzaron 6%, aunque hay que tener en cuenta que se miden con un rezago de cinco meses, con lo cual este aumento corresponde a febrero, cuando la inflación fue del 2,4%.

