Los salarios registrados subieron 1,6% en junio en línea con la inflación de ese mes, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En lo que va del año, los haberes escalaron 14,6%, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en 15,1%, lo que muestra una pérdida de poder adquisitivo del 0,4%. Aunque, desde diciembre de 2023, en el inicio del gobierno de Javier Milei, los haberes bajaron un 5,5% real, según la medición de Ámbito.

El perdedor del sexto mes del año volvió a ser el sector público, ya que desagregando solo subió 1,3%, por debajo del IPC, mientras que los privados aumentaron 1,7%, apenas por encima.

«A pesar de la fuerte desaceleración de la inflación, la aceptación de una pauta salarial muy exigente -entre 1% y 1,5%- impide la recuperación del salario real», remarcaron desde C-P Consultores.

En el primer semestre, los salarios privados aumentaron un 13,7%, mientras que los públicos lo hicieron un 16,5% frente a una inflación acumulada de 15,1%. De esta manera, la pérdida de poder adquisitivo acumulada en lo que va del año fue de 1,18% para los privados, mientras que los públicos recuperaron un 1,21%.

En ese marco, Equilibra sumó que en el segundo trimestre de 2025 se observó una caída de 2,8% en comparación con los primeros tres meses del año.

Sin embargo, los salarios públicos en lo que va del gobierno de Javier Milei son los más golpeados por las políticas del Ejecutivo contra los «ñoquis». La caída del poder adquisitivo de los empleados estatales fue del 14,3% desde noviembre 2023. En tanto, los empleos privados anotan una baja real de 0,6% en la administración libertaria.

«Desde octubre que no hay variaciones reales significativas», destacó sobre el dato de salarios el economista Luis Campos.

El índice de salarios total, que incluye registrados y no registrados, subió un 3% en junio, con un aumento de 8,9% para el sector informal. Vale destacar que estos datos llegan con un rezago de cinco meses.

De cara a octubre y en medio de un año electora, algunos consultores esperaban que los salarios continúen en una senda de «recuperación», aunque lejos de esto están estancados. «La bandera de este Gobierno no es la suba de salarios, sino la baja de la inflación», responde rápidamente el economista Pablo Ferrari.

Así como el dólar está funcionando como ancla de la inflación, los salarios también lo están haciendo. «Una parte de la sociedad está convencida de que la baja de la inflación va a generar que en algún momento los salarios suban. Pero el problema siempre fue el salario real, porque nominalmente crece menos que la inflación. Es un tema aparente nada más, ya que los haberes desde que asumió Milei pierden un 5,5%. Por lo tanto, no es la inflación, es el salario real», subrayó el especialista.

Estudios Económicos del Banco Provincia publicó un índice donde muestra la variación de salarios frente a los bienes y servicios. Advierte sobre la gran disparidad y destaca que el salario creció 2,5% en términos de alimentos y 7% en otros bienes como celulares y autos, pero retrocedió 25% en servicios públicos y 16% en servicios privados.

En esa línea, Matías Rajnerman jefe de Estudios Económicos del Banco Provincia destacó que «los sectores de mayores recursos, que consumen más el ‘resto de servicios’, los afecta en mayor medida la suba de ese rubro aunque a los de menores ingresos esa suba les afecta menos. Al revés, en lo que es alimentos y bebidas (+2,5%) esa ganancia les viene bien, pero la suba del servicio público (-25%) los golpea con mayor dureza porque consumen esencialmente esas dos cosas».

