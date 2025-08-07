En momentos en que se discute si hay una baja del consumo resulta ilustrativo ver cómo evolucionaron los acuerdos paritarios alcanzados por la mayoría de los grandes gremios. Al respecto, la mayoría tuvo como resultado una pérdida del poder adquisitivo de los salarios durante el primer semestre del año, según una medición de Synopsis.

Considerando los doce principales sindicatos, se observa que sólo los mecánicos – Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte, SMATA – lograron superar a la inflación en la primera parte de 2025, en algo más de dos puntos.

Por su parte, los bancarios empataron ya que ataron sus aumentos a la variación del índice de precios al consumidor, según señala la consultora que dirige Lucas Romero.

Para el resto, el resultado es negativo. No extraña que, en el marco de recorte del gasto público, los ferroviarios hayan sufrido una caída superior a 10%, en tanto que los empleados del Estado (Unión del Personal Civil de la Nación, UPCN) vieron recortadas sus remuneraciones en 6%.

Pero, en general, las actividades más numerosas tuvieron una pérdida del orden del 4% como son los casos de los empleados de comercio, la construcción y los metalúrgicos.

El ritmo de acuerdos paritarios había registrado un rebote en abril, como consecuencia de la elevada inflación de marzo, pero se desaceleró en los tres meses siguientes, según los cálculos de Synopsis. De esta forma, en julio los aumentos proyectados alcanzan a 25% anual, el nivel más bajo de los últimos cuatro años.

El porcentaje promedio de aumentos del mes pasado se desaceleró “fuerte” con relación a junio, quedando en 1,6% (bastante por debajo al 2,3% del mes anterior). Si el índice de precios al consumidor de julio no está en esa línea (la mayoría de las consultoras estiman algo más, en torno de 1,8 a 2%), el informe advierte que “volveríamos a tener un mes negativo para la dinámica precios-salarios”.

Rezagados

El comportamiento de los salarios se vincula con los distintos ritmos que está teniendo la recuperación económica, según señalan distintos estudios. Así, mientras actividades extractivas y relativamente bajas en ocupación de mano de obra, como son el agro, la energía y la minería, lideran la reactivación, las actividades urbanas están rezagadas.

Los últimos datos muestran que la construcción se encuentra casi 23% por debajo de los niveles de 2023, afectada principalmente por el freno en la obra pública, la recesión y por el aumento de los costos que enfrenta el sector. Por su parte, a pesar de la recuperación reciente, la Industria presenta un nivel de actividad 5,6% inferior a la de 2023, según un informe de Ecolatina.

En este sentido, la Unión Industrial Argentina señaló que el sector manufacturero sufrió una caída de 1.500 empleos por mes en el último trimestre con una disminución acumulada de 37.000 empleos desde agosto de 2023.

Peor se presenta el panorama para las pequeñas y medianas empresas, según los datos de laAsociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino. Según esta entidad, cierran por día 40 establecimientos lo que equivale a la pérdida de aproximadamente 500 empleos diarios.

