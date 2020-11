Con 35 años de trayectoria, De Misiones al Mercosur ha marcado, cada sábado y en cada pueblo, la identidad cultural de nuestra provincia. A partir de este sábado 7, y con la producción artística de la Secretaría de Cultura, el gran baile televisado se transmitirá para toda la provincia desde la Sala Marisil Ceccarini del Centro Cultural Vicente Cidade.

Sería difícil encontrar un programa más misionero que el que la pantalla del Canal 12 ha puesto al aire cada sábado desde hace 35 años, tampoco sería fácil encontrar algún municipio que no haya recibido al equipo de producción y armado esas bailantas que, a puro chamamé, vanerón y música cervecera, se han ganado un lugar en el corazón del pueblo misionero.

“La Secretaría de Cultura tiene mucho para aportar y sumar fuerzas para que el concepto principal del programa no sólo no cambie, sino que se vea potenciado con el aporte de nuestro equipo de trabajo”, expresó Joselo Schuap, quien se mostró agradecido de poder estar “ahora de este lado, pero recuerdo lo emocionado que me sentí la primera vez que participé de él, como músico”, recordó, a la vez que confirmó que la directriz general seguirá el mismo camino que viene recorriendo la Secretaría a su cargo, “mostrar a esos héroes invisibles de nuestra cultura, esos artistas que permanecen alejados de la fama y los medios pero que construyen, día a día, la esencia del ser misionero”.

La idea será mostrar, además de la parte musical, las otras riquezas de la cultura misionera, con entrevistas a músicos, artistas y artesanos de toda la provincia. Claro, debido a las limitaciones que impone el distanciamiento social debido a la pandemia, la dinámica del programa, “hasta que podamos volver a bailar todos abrazados”, obligará a que el único número en vivo será la orquesta estable que se conformó para esta nueva etapa. También habrá números musicales, la esencia misma del programa, pero serán grabados previamente con cuidada estética y un sonido acorde al gran nivel musical que se presenta en nuestra provincia.

En definitiva, así como allá por 1985, con los inolvidables Adelio Suárez y Silvio Orlando Romero como conductores del original “Expresión Regional, Chamamecero”, y bajo el nombre de “Canto y Danza del Mercosur”, después; Guillermo Sayas, junto a Elbio Romero y Luis Benítez, seguirán marcando el ritmo de los sábados de 19 a 22 Hs. en la pantalla del 12, siempre bajo la Producción General de Aníbal Correa, pero ahora aggiornados por la Producción Artística de la Secretaría de Cultura.