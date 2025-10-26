La Libertad Avanza se impuso en las elecciones legislativas nacionales en la provincia de Misiones, logrando así quedarse con dos de las tres bancas que la provincia renueva en la Cámara de Diputados de la Nación. La tercera banca corresponderá al Frente Renovador de la Concordia, segunda fuerza más votada en la jornada.

De acuerdo con los datos oficiales actualizados a las 22:00, 1.006.613 misioneros estaban habilitados para votar, de los cuales 601.991 sufragaron, lo que representa una participación del 62,6% del padrón electoral. Se habilitaron 2.929 mesas, y hasta el momento se escrutaron 2.799, equivalentes al 95,56% del total.

Resultados provisorios

Candidato/a Partido / Alianza Votos %

Diego Hartfield La Libertad Avanza (Lista 503) 216.129 37,31%

Oscar Herrera Ahuad Frente Renovador de la Concordia Neo (Lista 501) 174.360 30,10%

Cristina Brítez Fuerza Patria (Lista 504) 54.824 9,46%

Héctor Bárbaro Frente Popular Agrario y Social (Lista 505) 46.933 8,10%

Germán Carlos Palavecino Partido FE (Lista 77) 24.449 4,22%

Distribución de bancas

Dado el sistema de representación proporcional D’Hondt, La Libertad Avanza, encabezada por Diego Hartfield, se quedará con dos bancas nacionales, mientras que la tercera corresponderá al Frente Renovador de la Concordia, encabezado por Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de Misiones.

De esta forma, la fuerza libertaria consolida su avance en el NEA, replicando los buenos resultados obtenidos en otras provincias del país. En tanto, el Frente Renovador de la Concordia, fuerza local con fuerte presencia en la política misionera, retendrá representación en el Congreso nacional.

Un resultado que reedita 2023

El escenario misionero mantiene la lógica de los comicios presidenciales de 2023: una mayoría que vuelve a confiar en el espacio libertario y un fuerte segundo lugar del oficialismo provincial, la Renovación. El respaldo al Renovador de la Concordia Neo sigue mostrando el peso propio del espacio político en la provincia, mientras que el voto liberal ratifica una tendencia nacional que se repite en el NEA.la Junta Electoral de Misiones.

Los resultados acá