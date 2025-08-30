El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reunió en la ciudad de Rosario (Santa Fe) a los rectores de todas las universidades públicas del país, quienes lanzaron una fuerte advertencia: si el Gobierno de Javier Milei veta la Ley de Financiamiento Universitario, habrá una nueva marcha nacional.

La definición surgió durante el 94º plenario del CIN, donde también se acordó exigir la aprobación del presupuesto universitario 2026. Según explicaron, sin esos recursos el sistema educativo «entrará en una situación realmente límite».

«Es clave garantizar el financiamiento. Si no hay presupuesto, el futuro de las universidades públicas queda en riesgo», advirtió Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, acompañado por su par Gisela Scaglia.

La tensión entre el Gobierno y las universidades públicas vuelve a crecer: mientras la comunidad educativa defiende el financiamiento como condición básica para sostener la enseñanza superior, Milei mantiene la posibilidad de un veto sobre la mesa.

Fuente: Página 12