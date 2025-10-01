La legendaria banda argentina de los 70 se presentará en San Vicente, Posadas y Puerto Rico en un fin de semana imperdible.

La provincia de Misiones se prepara para un nostálgico viaje musical con la llegada de Los Náufragos, la icónica banda que ha marcado a varias generaciones con sus éxitos. En el marco de su extensa «Gira NEA 2025», que celebra sus más de cinco décadas de trayectoria, el grupo brindará tres shows inolvidables para revivir los grandes clásicos que definieron la música popular argentina.

La primera parada de este esperado recorrido será el viernes 31 de octubre en San Vicente. A partir de las 22:00 horas, el escenario de Tango Eventos (Avenida Tejeda 252), recibirá a la formación que hizo historia con sus letras alegres y pegadizas. Será una noche dedicada a la música retro y el recuerdo, ideal para comenzar el fin de semana.

Al día siguiente, la fiesta se trasladará a la capital misionera. El sábado 1 de noviembre, también a las 22:00 horas, el Club Alemán (AV Corrientes 2540) será el anfitrión de la gran “Fiesta Retro”. La velada contará además con la participación especial del DJ VACA, quien se encargará de preparar el ambiente con una selección de clásicos, antes de que el plato fuerte suba al escenario. Habrá servicio de cantina.

Finalmente, el domingo 2 de noviembre, la gira se completará en Puerto Rico. La cita será a las 21:00 horas en el Cine Teatro San Martín. Este tercer concierto permite extender la celebración a más seguidores del rock y la música popular clásica en el centro de la provincia.

Las entradas para toda la gira se encuentran disponibles a través de Ticket Misiones y en puntos de venta locales específicos como el Kiosco Revistería Piturro en Posadas y la Boletería del Teatro en Puerto Rico.

Sobre la banda

Desde su formación en 1968, Los Náufragos se han consolidado como una de las bandas más queridas del país. Éxitos inmortales como «Zapatos Rotos», «Te quiero ver bailar», «Otra vez en la vía», «De boliche en boliche» y «Dime linda chiquilina» resonarán con fuerza. La formación actual está compuesta por Luis Borjas, Christian Colaizzo, Carlos Olano, Marcelo Huertas y Fernando Codazzi, manteniendo intacta la energía original del grupo.