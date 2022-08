Los ministerios de Turismo y de Gobierno de Misiones, mediante la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones, analizan las diferentes situaciones y denuncias de viajeros para diseñar acciones que garanticen mayor seguridad a los viajeros al momento de planificar su estadía en la provincia.

El propósito es fortalecer la seguridad en la planificación del viaje y estadía del turista. Cada organismo hará su aporte y trabajarán juntos en prevención y concientización.

En principio, se implementará un código QR y un enlace de verificación de los destinos turísticos y lugares de alojamiento, para que antes de ingresar los datos de la tarjeta o de hacer una reserva, la persona pueda confirmar que se trata de un sitio habilitado.

«Generalmente, los casos que más se dan son las estafas por alquileres de espacios no autorizados. Alquilan en una página web y cuando llegan al lugar, o no existe o no están en conocimiento de la reserva», explicó la jefa de la Dirección de Cibercrimen, Sandra Ozuna.

Por su parte, el ministro de Turismo, José María Arrúa, sostuvo que «queremos que quienes nos visiten se sientan seguros en todo momento. No sólo en cuestiones sanitarias sino también a la hora de organizar su viaje y disfrutar de su estadía».

Aseguró que se continuará trabajando en la concientización con recomendaciones a tener en cuenta como revisar que cada flyer que se publique en internet tenga el número del legajo de la Agencia de Turismo, o acudir a la web del Ministerio de Turismo, en el menú ‘Información’, para encontrar todas las empresas habilitadas.