En los últimos años la ciudad de Posadas alcanzó un desarrollo urbanístico que se evidencia con construcciones edilicias en zona céntrica y de costanera. Acompañado de ese crecimiento el sector inmobiliario de Misiones atraviesa un presente en alza. Sin embargo, la demanda de alquileres no coincide con la baja oferta actual.

«El avance se refleja en obras edilicias que rodean la avenida Costanera y la expansión territorial hacia el Sur de la ciudad», expresó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM), Pablo Daviña, en una charla con ENFOQUE Misiones.

El corredor inmobiliario señaló que en la provincia el mercado inmobiliario no tiene créditos hipotecarios, al tiempo que marcó una falta de inversión en locaciones para el alquiler de viviendas debido a los costos de construcción que no resultan rentables para el propietario.

«Hoy, las empresas construyen apuntado a la venta y no al alquiler. Para una familia tipo es difícil encontrar una casa para rentar», precisó Daviña.

En cuanto al valor de alquileres, indicó que en octubre el índice de actualización de la vivienda alcanzó un incremento del 73% respecto a igual periodo del año pasado. Y remarcó que se dispararon los precios a causa de la inflación mensual que trepó al 7%.

Los montos de los alquileres varían según la ubicación. Detalló que un monoambiente en cercanías al microcentro cotiza entre $ 30.000 y $ 40.000. Mientras que un departamento de una habitación se encuentra desde $ 50.000 hasta $ 70.000. En tanto, los de dos a tres dormitorios, rondan los $ 70.000 a $ 90.000.

Asimismo, destacó que Posadas se posiciona como una ciudad universitaria que recibe a un importante número de jóvenes todos los años y que ellos representan el público de mayor demanda de alquileres en el mercado.

«Para asegurar un inmueble, entre noviembre y diciembre los universitarios ya realizan reservas de monoambientes o departamentos de un dormitorio. Esta constante también ocurre en la ciudad de Oberá», afirmó el corredor inmobiliario.

Sobre la ley 27.551, conocida como ‘Ley de Alquileres’, vigente desde el 30 de junio de 2020, el presidente de la CIM manifestó su disconformidad. Consideró que «perjudicó al mercado», tanto a los propietarios como a los inquilinos, obligando a éstos a pagar aumentos al momento de ingresar a un inmueble.

«El malestar que inició en Capital Federal se trasladó a todo el país. Esta ley estableció un ajuste que afectó a nuestro rubro. Por este motivo, desde el sector buscamos que la normativa se vuelva a debatir, que se modifiquen algunas regulaciones o que se derogue», insistió.

De acuerdo al Censo Nacional Poblacional 2010, se registraron dos millones de inquilinos en el país. «Esperamos los datos del último de 2022 y estimamos que la cifra se triplicó a unas 6 millones de personas en situación de alquiler», cerró.

Ventas en alza

Por su parte, el propietario de la firma ‘Sosa Inmobiliaria’ de Posadas, Luis Sosa, coincidió en declaraciones a este medio en que los estudiantes universitarios son quienes buscan monoambientes y departamentos. Además, dijo que las ventas repuntaron desde agosto de este año.

Los valores de los alquileres para monoambientes y departamentos son los mismos vertidos por Pablo Daviña. Con la diferencia que los inmuebles que se ubican alejados de la zona urbana, se encuentran a partir de los $ 15.000. Y un local comercial oscila entre $ 40.000 y $ 140.000.

Al mismo tiempo, el delegado titular de la Confederación Inmobiliaria de Latinoamérica (CILA), sostuvo que durante el período de pandemia a nivel nacional el cumplimiento de pago mensual fue de un 97%, y solo el 3% restante tuvo inconvenientes para el abono de cuotas.

Demanda de alquileres temporarios

Por otro lado, en la ciudad de Puerto Iguazú, el escenario está marcado por la alta demanda de alquileres temporarios y una notable caída en la renta de inmuebles permanentes.

«Los alquileres temporarios se incrementaron en un 300%, debido al factor turístico y al arribo de visitantes al destino Cataratas. Aquí, la ley de Alquileres llevó a que muchos propietarios decidan no alquilar sus inmuebles de manera permanente», declaró a ENFOQUE Misiones Miguel Rodríguez, titular de ‘Inmuebles Iguazú y Seguros Generales’.

En este marco, rentar una casa por día de tres dormitorios con quincho y cochera tiene un costo entre $ 15.000 y $ 30.000. Mientras que, una casa de tres habitaciones que incluye quincho y piscina ronda los $ 25.000 a $ 35.000. Y un departamento de un dormitorio oscila entre $ 4.000 y $ 8.000; y de dos dormitorios entre $ 10.000 y $ 12.000.

En tanto que los alquileres permanentes manejan otros montos según su ubicación, una casa de tres dormitorios inicia en los $ 65.000 y alcanza los $ 130.000. En zona centro un monoambiente o departamento se encuentra de $ 40.000 a $ 50.000. Y los más alejados al casco urbano, de $ 20.000 a $ 30.000.

Rodríguez, quien se desempaña en el rubro hace más de 20 años, consideró necesaria la implementación de políticas públicas que fortalezcan la actividad inmobiliaria. «Para revertir esta situación debe haber una planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo que genere fuentes de empleo, fomente la industria y a los emprendedores del sector», concluyó.

Mucha demanda, poco oferta

En Oberá, el sector vive «un grave problema» producido por la demanda que supera ampliamente a la oferta, informó a este medio Daniel Losavio de la empresa ‘Daniel Inmobiliaria’, que tiene cerca de 50 años de trayectoria en el ámbito.

«Es difícil alquilar una casa o departamento grande. Estamos con las mismas ofertas del año pasado y el pedido de departamento para estudiantes aumentó considerablemente», relató el corredor inmobiliario.

Rentar un monoambiente tiene un valor de $ 23.000 a $ 30.000. Un departamento de dos dormitorios incluido los servicios a $ 40.000.

En este sentido, Losavio manifestó su descontento con la ‘Ley de Alquilere’, puesto que la actividad se redujo a un 20% y llevar a cabo un contrato de tres años no es positivo para ninguna de las partes. «Es un tiempo demasiado largo para todos y el costo fijado por el Gobierno no concuerda con los ingresos del locatario. Así, la situación se va a seguir complicando si no se deroga esa ley porque no beneficia a nadie», cerró.