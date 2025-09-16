La 12° edición del mega festival gastronómico y cultural Brilla Sarita está cada vez más cerca. Será el próximo sábado 20 de septiembre en el Parque Paraguayo de Posadas, a partir de las 16 horas con entrada libre y sin costo.

Una gran cantidad de comerciantes y emprendedores formarán parte del evento ofreciendo, principalmente, lo mejor de la gastronomía y cervecería regional. Se trata de un encuentro ideal para el disfrute de las familias, grupo de amigos, y turistas que visitan la ciudad capital. Además, el imponente marco del Parque Paraguayo tendrá como complemento una atractiva serie de actividades artísticas y recreativas. Por ello, desde la organización del Brilla Sarita confirmaron cómo estará compuesta la grilla musical que acompañará en la jornada.

El arte se sube a los escenarios de Brilla Sarita

El escenario principal tendrá su inicio a las 17 horas. Contará con la música de las convocantes bandas locales Katana y Raíz. También harán bailar y vibrar al público las DJs Mel Queen (que dispone un estilo versátil con mucho rock, pop, new wave, reggae y ritmos latinos), y Manuela (con su recorrido por diferentes sonidos, géneros y escenas contraculturales). En tanto que el DJ Chappa Enríquez será el encargado de cerrar la noche con un eléctrico set que convertirá a la feria en una ardiente pista de baile.

Mientras que el escenario de la plaza lúdica ofrecerá funciones de la escuela de teatro musical Cri Cri con el “Teen Beach Musical”. También, teatro, malabares y humor con el dúo de payasas multifáceticas Simple Circo. Además, el colectivo de circo Tierra Colorá deleitará con su show de acrobacias, bambú y cuerpos en movimiento. Mientras que Las Calivas presentará una pieza escénica que pulsa entre lo sensual y ceremonial, donde el cuerpo se convierte en puente entre lo ancestral y contemporáneo. Y en el patio de juegos habrá taller de pinturas, juegos reciclados y mucha diversión con Reciclo Circo.

Más información sobre los artistas y bandas que estarán en Brilla Sarita

La agrupación posadeña Katana nació en 2021 como un proyecto de covers con la intención de lograr que el público cante, baile, salte y se divierta. Así, recrea clásicos nacionales, internacionales y también tropical que forman parte de la memoria colectiva como grandes hits de la música. El grupo ya ha recorrido los principales escenarios del NEA y también formó parte de las principales fiestas provinciales y nacionales que se registran en Misiones. Actualmente, se encuentran en proceso de composición de sus temas propios para ampliar el intenso set con canciones que van desde el reggae, rap, funk, y R&B, hasta el pop, rock y reggaetón.

Por su parte, Raíz es una de las bandas de reggae más reconocidas de la provincia. Llevan más de 15 años tocando en diferentes escenarios de Argentina y países vecinos. Dentro de su estilo propio cuenta con la particularidad e impronta de las letras cantadas en castellano para divulgar el mensaje de la selva y paz que caracterizan a Misiones, reforzando en el camino las propiedades litoraleñas y de frontera.

Impacto social, económico y turístico

La 12° edición del Brilla Sarita cuenta con el apoyo de Misiones Open Sky, Automision, Híper del Pollo, El Arco, Ferdmann Drive, Pampero, Impreco y Circus. Además, el Brilla Sarita contará con una gran cantidad de puestos gastronómicos y cerveceros. Así, el público se encontrará con una amplia variedad de comidas y bebidas para degustar y saborear. En ese sentido, durante la jornada estará prohibido el ingreso al Parque Paraguayo con conservadoras, según indicaron desde la organización. El evento fue declarado de Interés Municipal y Provincial por el gran impacto que logra en el marco social, cultural, económico y turístico. Ejemplo de ello es que en su edición del año pasado reunió a más de 25.000 personas.